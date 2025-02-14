Фонд Kadunud, занимающийся поиском пропавших без вести людей, разыскивает 60-летнюю Аннику, которая пропала в Таллинне 11 февраля.
МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ОПАСНОСТИ ⟩ В Таллинне разыскивается пропавшая 60-летняя Анника
«По имеющимся данным, 11 февраля в районе Нымме-Пяэскюла-Мяннику в Таллинне пропала 60-летняя Анника. Она ушла из дома в промежутке между 10:30 и 18:30. По мнению ее близких, из-за состояния здоровья ее жизнь может находиться в реальной опасности», - говорится в сообщении фонда Kadunud в социальных сетях.
В связи с этим фонд обращается ко всем, кто с 10:30 11 февраля и позже находился в районе Нымме-Пяэскюла-Мяннику, и помнит, что видел Аннику, либо передвигался на автомобиле в этом районе с видеорегистратором. «Просим незамедлительно связаться с фондом Kadunud по круглосуточному телефону 661 6776», - призывает руководитель фонда Ааре Рюйтель.
Приметы 60-летней Анники:
- Рост 168 см
- Худощавого телосложения
- Короткие каштановые волосы
- Одетa в светло-бежевую куртку
- На голове светлая шерстяная шапка с зигзагообразным узором
- На ногах синие джинсы и темно-коричневые сапоги
- На руках шерстяные варежки
По одной из версий, у нее с собой может быть небольшой дорожный чемодан на колесах.