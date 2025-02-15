Люксовые автомобили продолжают попадать в Россию из Эстонии

В середине ноября Postimees сообщал, что прокуратура Вюрцбурга (Германия) возбудила уголовное дело против руководителя местной автоторговой компании, подозреваемого в незаконном экспорте люксовых машин в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских фирм. Какие именно компании фигурируют в расследовании, прокуратура Германии не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия.

В начале февраля российский видеоблогер Sanctioned Ivan опубликовал на YouTube видео, в котором, ссылаясь на базу данных таможенных деклараций Importgenius, заявил, что эстонская компания Dzallair OÜ продолжала отправлять люксовые автомобили в Россию даже после начала войны в Украине, хотя это должно быть запрещено санкциями Европейского союза. То, что Dzallair как минимум один раз экспортировала люксовые автомобили в Россию, подтверждают и другие данные таможенных деклараций, имеющиеся в распоряжении Postimees. (Следует отметить, что получить полностью точные данные из баз невозможно, объем информации в различных базах отличается, а у Postimees отсутствуют данные таможенных деклараций за последний год).