Правительственный план ветряных парков: миллиарды и миллиарды на субсидии

В следующую среду Министерство климата представит журналистам законопроект о возобновляемой энергии, который определит условия предстоящих тендеров. Новый пакет субсидий на возобновляемую энергетику, запланированный эстонским правительством, составляет как минимум четыре миллиарда евро.
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Правительство должно обсудить законопроект уже в четверг, а через два месяца он должен вступить в силу, так как в апреле власти намерены провести тендеры на поставки возобновляемой энергии в очень больших объемах.