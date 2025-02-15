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Правительственный план ветряных парков: миллиарды и миллиарды на субсидии

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Andrus Karnau

В следующую среду Министерство климата представит журналистам законопроект о возобновляемой энергии, который определит условия предстоящих тендеров. Новый пакет субсидий на возобновляемую энергетику, запланированный эстонским правительством, составляет как минимум четыре миллиарда евро.

Правительство должно обсудить законопроект уже в четверг, а через два месяца он должен вступить в силу, так как в апреле власти намерены провести тендеры на поставки возобновляемой энергии в очень больших объемах.

Принятые в сжатые сроки решения определят будущее энергетики Эстонии на десятилетия вперед. Кроме того, это обяжет потребителей электроэнергии долгие годы платить дополнительные деньги энергетическим компаниям. По оценкам, за последние 15 лет энергетические фирмы получили около 1,5 миллиарда евро субсидий. Стали ли эти деньги прибылью владельцев компаний или же помогли снизить цену на электричество в Эстонии? Ответ на этот вопрос каждый может найти, просто взглянув на свой счет за электричество.

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