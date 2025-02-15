Кандидатура Роберта Ф. Кеннеди-младшего, утвержденного в четверг Сенатом США на пост министра здравоохранения и социальных служб, вызывала сомнения даже у некоторых сенаторов-республиканцев, потому что ранее он был известен своими спорными, недоказанными, а порой и просто ложными утверждениями по медицинским вопросам. Би-би-си рассказывает, что говорили о Кеннеди в Сенате, за что его критикуют и что он обещает сделать на посту министра.
Роберт Кеннеди-младший, сторонник теорий заговора и антипрививочник, стал главой Минздрава США. Как это произошло?
Кеннеди теперь будет курировать сферу, в которой работает около 80 000 человек, а бюджет составляет триллионы долларов. Под его контролем будет общественное здравоохранение, фармацевтика и безопасность пищевых продуктов, а также программы Medicare и Medicaid, предоставляющие медицинское страхование для более 140 млн американцев.
Как проходили слушания
За Кеннеди проголосовали 52 сенатора, против - 48. Кеннеди поддержали все республиканцы, кроме одного - это Митч Макконнелл, бывший лидер республиканской фракции в Сенате. В детстве он перенес полиомиелит, вызвавший паралич ноги, из-за чего он считает недопустимыми нападки Кеннеди на вакцины. Он признал, что люди имеют право стремиться к «более здоровой нации» и требовать «лучших научных рекомендаций по предотвращению и лечению болезней», однако, как он подчеркнул, «факт распространения опасных теорий заговора и подрыв доверия к учреждениям общественного здравоохранения не дает мистеру Кеннеди права возглавить эти важные усилия».
Другой ранее критиковавший Кеннеди республиканец, сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, в конце концов поддержал его. Будучи врачом и главой сенатского Комитета по здравоохранению, он выражал до этого сомнения по поводу позиции Кеннеди по вакцинам, но после сказал, что получил обещания от Кеннеди, что тот не будет отменять заявления государственных органов здравоохранения о том, что вакцины не вызывают аутизм.
«Нам нужно вернуть Америке здоровье, и я ожидаю, что министр Кеннеди справится с этим», - написал Кэссиди в X после голосования.
Как пишет Reuters, причиной может быть политическое давление: Илон Маск угрожал поддержать основных соперников любого республиканца, который будет препятствовать утверждению кандидатов Трампа. О давлении на Кэссиди также пишет CNN: его сопартийцы говорили, что решение выступить против Кеннеди будет для него «гвоздем в гроб» и лишит шансов на переизбрание.
Во время слушаний Кеннеди отрицал, что он противник прививок, подчеркивая, что его собственные дети привиты, и говорил, что просто выступает за более строгие исследования и тесты безопасности для прививок. Он обещал защитить существующие программы вакцинации.
После голосования сенатор Элизабет Уоррен, демократ из Массачусетса, заявила, что назначение Кеннеди на пост главы службы общественного здравоохранения страны - это огромная ошибка.
«Когда снова появятся опасные болезни, люди не смогут получить жизненно важные вакцины и все американцы пострадают», - предупреждает она.
На слушаниях Кеннеди попросили также объяснить свою позицию по поводу абортов, поскольку он ранее заявлял, что поддерживает право на аборт. Он ответил, что согласен с Трампом: доступ к абортам должен контролироваться каждым штатом в отдельности, а «каждый аборт - это трагедия».
Это вызвало критику со стороны демократов, которые обвинили Кеннеди в предательстве своих ценностей.
Чуть позднее в интервью Fox News Кеннеди рассказал, что Трамп попросил его исследовать безопасность препаратов для медицинского аборта, и он еще не принял решение, нужно ли их ограничивать.
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Кто такой Роберт Ф. Кеннеди-младший и за что его критикуют?
Роберту Кеннеди-младшему 71 год. Он племянник 35-го президента США, члена Демпартии Джона Кеннеди и сын его младшего брата, кандидата в президенты Роберта Кеннеди, застреленного в 1968 году. Он тоже начинал как демократ и оставался им до недавнего времени, даже пытался выдвинуться в президенты от Демократической партии, однако позднее вышел из нее и выдвинулся как независимый кандидат, а потом вышел из гонки и поддержал Дональда Трампа.
Его родственники-демократы выступают против него. Каролина Кеннеди, двоюродная сестра Роберта Ф. Кеннеди-младшего, опубликовала письмо к сенаторам, в котором призывала отклонить кандидатуру кузена. По ее мнению, у него нет соответствующего опыта, а его позиция относительно вакцинации просто опасна. А в юности, когда он употреблял наркотики, он пытался подтолкнуть к этому братьев и сестер, в том числе двоюродных.
Кроме того, по ее словам, он просто жестокий человек и «измельчал цыплят и мышей в блендере, чтобы накормить своих ястребов». Это не единственное обвинение Кеннеди в жестоком обращении с животными: его дочь рассказывала, что около 30 лет назад он без разрешения отрезал бензопилой голову мертвому киту, который выбросился на берег, и привез его домой на крыше своего автомобиля, в котором сидела и его дочь с пакетом на голове. А сам он признавался, что однажды привез в Центральный парк Нью-Йорка тушу убитого медведя и оставил ее там.
Журнал Vanity Fair опубликовал расследование, в котором обвинял политика в домогательствах, позировании с нанизанной на шампур собакой в Корее (Кеннеди на это ответил, что это был козел) и других сомнительных поступках.
Но все-таки главное, из-за чего его кандидатура вызвала столько дебатов - это высказывания по медицинским вопросам. Он многие годы возглавлял организацию под названием Children's Health Defence («Защита здоровья детей»), которая пропагандировала отказ от прививок на том основании, что консервант, который входит в их состав, якобы вызывает у детей аутизм и другие тяжелые врожденные заболевания.
В начале февраля сенатор от демократов Рон Уайден опубликовал следующую статистику: только за последние четыре года Кеннеди 114 раз негативно высказался о вакцинации, причем в 36 случаях провел прямую связь между детскими прививками и аутизмом. Она давно опровергнута учеными, однако все еще достаточно много людей верят в нее.
Прививки от коронавируса Кеннеди называл самыми смертоносными из когда-либо созданных. В 2022 году страницы Children's Health Defence были удалены из фейсбука и инстаграма за распространение медицинской дезинформации.
В 2023 году Кеннеди-младший участвовал в подкасте Лекса Фридмана и сказал, что «нет ни одной безопасной и эффективной вакцины». Дальше, как сейчас говорит Кеннеди, он собирался добавить «для всех людей», однако его перебил ведущий, и цитата разошлась без контекста.
Расходятся взгляды Кеннеди и официальной медицины и по другим вопросам. Например, он популяризировал не получившую научного подтверждения гипотезу, что фториды, которые добавляют в воду во всем мире для защиты зубов от кариеса, вызывают рак и другие заболевания. Вызывающим рак он считает и беспроводной интернет.
В вышедшей в 2021 году книге The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health («Настоящий Энтони Фаучи: Билл Гейтс, "биг фарма" и глобальная война за демократию и общественное здравоохранение») Кеннеди критикует известного инфекциониста Энтони Фаучи, ведущего исследователя ВИЧ и СПИДа, который также возглавлял рабочую группу Белого дома по борьбе с пандемией еще при первом сроке Трампа и затем при Байдене. В этой книге Кеннеди пересказывает и цитирует ВИЧ- и ковид-диссидентов и называет религиозным догматом веру в то, что ВИЧ вызывает СПИД.
Что обещает Кеннеди как министр?
Свою риторику в отношении вакцин Кеннеди смягчил. Сейчас он обещает действовать в рамках существующих систем одобрения вакцин и мониторинга их безопасности. Но это не значит, что здравоохранение не ждут другие потрясения.
Кеннеди обещает сократить количество работников Национальных институтов здравоохранения и FDA (Food and Drug Administration) - агентства, занимающегося контролем качества лекарств, а также разорвать любые связи между работниками FDA и фарм-индустрией.
Новый министр заявил, что его первым приоритетом будет «радикальная прозрачность» и удаление из правительства тех, кто имеет конфликты интересов.
Впрочем, в повестке Кеннеди-младшего есть и идея, которую одобряют многие специалисты в области здравоохранения: это борьба с фаст-фудом и газировкой. Он призывает запретить ряд пищевых добавок и химикатов и вывести ультраобработанные продукты из школьных обедов.
Кеннеди возглавлял инициативу предвыборной кампании Трампа под названием «Сделаем Америку снова здоровой» - это вариация слогана Трампа «Сделаем Америку снова великой». Объявляя о его выдвижении на пост министра здравоохранения, Трамп обещал, что тот «прекратит эпидемию хронических болезней и сделает Америку снова великой и здоровой».
«В течение 20 лет я каждое утро вставал на колени и молился, чтобы Бог поставил меня на такую должность, на которой я мог бы положить конец эпидемии хронических заболеваний среди детей в этой стране. 23 августа прошлого года Бог послал мне президента Трампа», - заявил Кеннеди в четверг, подразумевая принятое летом решение выйти из президентской гонки в качестве независимого кандидата и поддержать Трампа.