Роберт Кеннеди-младший, сторонник теорий заговора и антипрививочник, стал главой Минздрава США. Как это произошло?

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Кто такой Роберт Ф. Кеннеди-младший и за что его критикуют?

Роберту Кеннеди-младшему 71 год. Он племянник 35-го президента США, члена Демпартии Джона Кеннеди и сын его младшего брата, кандидата в президенты Роберта Кеннеди, застреленного в 1968 году. Он тоже начинал как демократ и оставался им до недавнего времени, даже пытался выдвинуться в президенты от Демократической партии, однако позднее вышел из нее и выдвинулся как независимый кандидат, а потом вышел из гонки и поддержал Дональда Трампа.

Его родственники-демократы выступают против него. Каролина Кеннеди, двоюродная сестра Роберта Ф. Кеннеди-младшего, опубликовала письмо к сенаторам, в котором призывала отклонить кандидатуру кузена. По ее мнению, у него нет соответствующего опыта, а его позиция относительно вакцинации просто опасна. А в юности, когда он употреблял наркотики, он пытался подтолкнуть к этому братьев и сестер, в том числе двоюродных.