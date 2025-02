Роберт Кеннеди-младший, сторонник теорий заговора и антипрививочник, стал главой Минздрава США. Как это произошло?

В вышедшей в 2021 году книге The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health («Настоящий Энтони Фаучи: Билл Гейтс, "биг фарма" и глобальная война за демократию и общественное здравоохранение») Кеннеди критикует известного инфекциониста Энтони Фаучи, ведущего исследователя ВИЧ и СПИДа, который также возглавлял рабочую группу Белого дома по борьбе с пандемией еще при первом сроке Трампа и затем при Байдене. В этой книге Кеннеди пересказывает и цитирует ВИЧ- и ковид-диссидентов и называет религиозным догматом веру в то, что ВИЧ вызывает СПИД.