Колонка Postimees Эстонии нужен свой Геракл

Многие известные предприниматели - будь то Айн Ханшмидт, написавший колонку в пятничном Postimees, или Яанус Отса, давший интервью Eesti Ekspress, - открыто заявляют, что государство растрачивает деньги налогоплательщиков. В дополнение к этому стоит вспомнить субботнюю новость, что за год число занятых в частном секторе сократилось на 8000 человек, тогда как в государственном секторе выросло на 10 000.

Айн Ханшмидт пишет: «У самого государства нет ни одного евро. Деньги, которые идут на важные для общества сферы, собираются в казну за счет налогов - с зарплат, доходов от предпринимательства и потребления. Если экономика развивается и создаются рабочие места, мы можем платить зарплаты учителям, врачам, обеспечивать пенсии и покрывать другие необходимые расходы».

Postimees неоднократно указывал, что экономический рост Эстонии уже несколько кварталов подряд остается отрицательным, а правительство, похоже, не понимает, как пополняется казна. Тем более важно прислушаться к предпринимателям, которые обладают реальным опытом и, без сомнений, готовы поделиться своими знаниями.

Простая истина: деньги в экономику приходят из предпринимательской деятельности, а не от увеличения числа чиновников. Но почему правительство этого не понимает? Или все-таки понимает, но разросшийся бюрократический аппарат уже живет своей жизнью, и сократить его обычными методами больше невозможно? Мы слишком часто видели безответственность и выбрасывание миллионов евро на ветер.

Время для перемен