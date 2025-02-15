Пора признать: в Эстонии застой, развитие остановилось. Стране нужна встряска, которая сдвинет ситуацию с мертвой точки.
Колонка Postimees ⟩ Эстонии нужен свой Геракл
Многие известные предприниматели - будь то Айн Ханшмидт, написавший колонку в пятничном Postimees, или Яанус Отса, давший интервью Eesti Ekspress, - открыто заявляют, что государство растрачивает деньги налогоплательщиков. В дополнение к этому стоит вспомнить субботнюю новость, что за год число занятых в частном секторе сократилось на 8000 человек, тогда как в государственном секторе выросло на 10 000.
Айн Ханшмидт пишет: «У самого государства нет ни одного евро. Деньги, которые идут на важные для общества сферы, собираются в казну за счет налогов - с зарплат, доходов от предпринимательства и потребления. Если экономика развивается и создаются рабочие места, мы можем платить зарплаты учителям, врачам, обеспечивать пенсии и покрывать другие необходимые расходы».
Postimees неоднократно указывал, что экономический рост Эстонии уже несколько кварталов подряд остается отрицательным, а правительство, похоже, не понимает, как пополняется казна. Тем более важно прислушаться к предпринимателям, которые обладают реальным опытом и, без сомнений, готовы поделиться своими знаниями.
Простая истина: деньги в экономику приходят из предпринимательской деятельности, а не от увеличения числа чиновников. Но почему правительство этого не понимает? Или все-таки понимает, но разросшийся бюрократический аппарат уже живет своей жизнью, и сократить его обычными методами больше невозможно? Мы слишком часто видели безответственность и выбрасывание миллионов евро на ветер.
Время для перемен
Именно поэтому Эстонии нужна встряска. Не революционный хаос, который обычно заканчивается кровопролитием, а осмысленные перемены. Чиновники - не враги эстонского государства, и без них управление страной невозможно. Но вопрос в том, должно ли их быть так много и в таком виде? О госреформе говорят уже много лет, но дальше разговоров дело не идет.
Postimees вновь напоминает, что застой в Эстонии происходит на фоне нестабильной ситуации с безопасностью в Европе. В последние дни мы каждое утро просыпаемся от тревожных новостей. Но жизнь в Эстонии будто застряла в своем пузыре - чиновники занимаются своими делами, словно их не интересует происходящее в мире.
В греческой мифологии Геракл совершил двенадцать подвигов, одним из которых было очищение Авгиевых конюшен. Казавшаяся невыполнимой задача была решена - он направил русла рек, и вода смыла всю грязь.
Эстонии тоже нужен свой Геракл - тот, кто расчистит государственную систему от накопившихся проблем и вновь запустит страну в движение. Здесь должно снова появиться желание жить, развиваться и верить в будущее. Вернем дух настоящих хозяев своей земли - смелый, созидательный, тот, что вел нас вперед!