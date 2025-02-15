«Это также дает малым государствам возможность защищать свою безопасность и иметь право голоса в международной политике. Сила малого государства зависит от международного права и крепких союзов», - сказал Карис, подчеркнув, что малые страны объединяет тот факт, что крупные страны часто оказывают влияние на их безопасность и политические решения. В качестве примеров он привел такие исторические соглашения как Ялтинская конференция и пакт Молотова-Риббентропа.

«Уроки истории нельзя забывать, они должны оставаться предостерегающими примерами для прошлого», - предупредил Карис, также подчеркнув необходимость работы по сохранению международного права и реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно выполнять свою роль в обеспечении мира и безопасности и предотвращении конфликтов.

«Совет Безопасности, который должен защищать мир и безопасность, стал бессильным - мы видим это на Украине, в секторе Газа, в Ливане и в других местах. ООН не должна оставаться зрителем, - заявил Карис. - Злоупотребление правом вето постоянных членов должно прекратиться. Вот почему мы вместе с другими малыми странами поддерживаем все инициативы, направленные на прекращение такого злоупотребления».