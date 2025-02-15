Основанный на правилах мировой порядок помогает предотвратить ситуацию, когда более сильные решают за других, указал президент Алар Карис на посвященной силе малых государств на международной арене панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Карис в Мюнхене: Совет Безопасности ООН стал бессильным, злоупотребление правом вето должно прекратиться (1)
«Это также дает малым государствам возможность защищать свою безопасность и иметь право голоса в международной политике. Сила малого государства зависит от международного права и крепких союзов», - сказал Карис, подчеркнув, что малые страны объединяет тот факт, что крупные страны часто оказывают влияние на их безопасность и политические решения. В качестве примеров он привел такие исторические соглашения как Ялтинская конференция и пакт Молотова-Риббентропа.
«Уроки истории нельзя забывать, они должны оставаться предостерегающими примерами для прошлого», - предупредил Карис, также подчеркнув необходимость работы по сохранению международного права и реформированию ООН, чтобы организация могла более эффективно выполнять свою роль в обеспечении мира и безопасности и предотвращении конфликтов.
«Совет Безопасности, который должен защищать мир и безопасность, стал бессильным - мы видим это на Украине, в секторе Газа, в Ливане и в других местах. ООН не должна оставаться зрителем, - заявил Карис. - Злоупотребление правом вето постоянных членов должно прекратиться. Вот почему мы вместе с другими малыми странами поддерживаем все инициативы, направленные на прекращение такого злоупотребления».
Кроме того, для малых стран в современном мире союзы важны как никогда. Карис напомнил, что после восстановления независимости Эстония считала важным стать членом Европейского Союза и НАТО для укрепления своей безопасности. Он провел параллель с обсуждением заявки Украины на членство в НАТО, напомнив, что переговоры о вступлении Эстонии также велись в то время, когда на территории Эстонии еще находились российские войска.
«Все наши союзнические отношения основаны на совместной работе и солидарности - этот принцип был верен для Эстонии тогда и остается верным для Украины сейчас, - подчеркнул Карис. - В союзнических отношениях возрастает сила малых государств, мы можем выступать сторонниками новых инициатив и приглашать других присоединиться к нам своим примером. Именно на этом и фокусируется Эстония».
Глава Эстонского государства также отметил, что членство в альянсе означает ответственность и что Эстония также вносит свой вклад в безопасность других союзников, участвуя в международных миссиях, например, на Ближнем Востоке и в Африке.
В обсуждении также приняли участие премьер-министр Фиджи Ситивени Лигамамада Рабука, заместитель премьер-министра Словении Таня Файон и министр иностранных дел Лихтенштейна Доминик Хаслер. Модератором беседы выступила Бронвен Мэддокс, директор и генеральный директор Chatham House.