Ресторатор о культуре обслуживания: мы вынуждены брать людей без опыта

​В передаче принял участие и управляющий ресторанами Ciao Ragazzi, Hügge и Moos Максим Апальков, который сказал, что при выборе обслуживающего персонала рестораторы нередко оказываются в безвыходном положении.

«Иногда рынок диктует другие условия, и, к сожалению, в какой-то момент мы вынуждены брать на работу людей, у которых нет опыта. Но, конечно же, сразу они официантами не становятся - их сначала переводят в разряд хелперов, помощников, которые что-то полируют, что-то уносят, просто собирают посуду»​, - сказал он.

«И если они чувствуют, что эта профессия им нравится, то - если они студенты или ученики - когда они закончат свою учебу, то на следующий год смогут пройти курсы и идти дальше. Но чаще всего получается, что люди, которые хотят быстро подзаработать летом, не видят это своей основной профессией. Они приходят просто как хелперы, чтобы получать небольшую зарплату и быть пристроенными на летний период», - добавил Апальков.

Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Культура обслуживания» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.