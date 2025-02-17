Сомелье о культуре обслуживания: самое главное - чувство гостеприимства

«Очень важное слово - гостеприимство. Это то понятие, с которым люди вообще должны приходить в эту профессию. Если у тебя нет чувства гостеприимства, если ты не встречаешь гостя так же, как встречаешь его дома, и не даешь обслуживание, которое хочешь сам видеть, то на этом можно все и закончить. Тогда ты остаешься на уровне хелпера, и, по большому счету, движения оттуда нет», - рассуждает сомелье.

«А если мы видим предрасположенность к гостеприимству, то с удовольствием и начальник смены, и старший официант, помощник директора или даже сам директор ресторана тебя отметят. Мы все видим, и нам нравится делать ставки на таких людей и вкладываться в них», - сказал он.

Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Культура обслуживания» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.