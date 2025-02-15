Что происходит на закрытом предприятии? Жители города обратились в полицию безопасности

В 2011 году компания Trustnet открыла в Савонлинна дата-центр, а в 2019 году производитель оборудования для сигнализации Argus Spectrum основал завод, на котором планировалось трудоустроить около сотни человек.

Владельцы обеих компаний имели связи с Россией. После развязанной Россией войны в Украине предприятия перешли в собственность новых владельцев.

Trustnet установил мощности на территории бывшего завода UPM. В январе объект был признан банкротом.

Перед банкротством горожане задавались вопросом, какая деятельность осуществляется на предприятии. По данным Yle, жители Савонлинна также обратились в Полицию безопасности. В Supo не стали комментировать этот вопрос.

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