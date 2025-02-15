В ходе ночной атаки дронами Россия пыталась нанести удар по объектам Чернобыльской атомной электростанции, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Российский дрон атаковал Чернобыльскую АЭС
Сообщений о значительных разрушениях нет, и вряд ли удар дронами Shahed иранского производства мог бы серьезно повредить защитные сооружения станции. Служба спасения Украины также быстро заявила, что уровень радиации не повысился.
Хотя нельзя исключать, что операторы российских дронов допустили ошибку, скорее всего, это была целенаправленная психологическая атака, направленная на участников Мюнхенской конференции.
В России до сих пор считают, что любые манипуляции с темой Чернобыля могут парализовать действия правительств Европы. Этим ударом Москва также хочет продемонстрировать новой администрации США, что не поддается их угрозам. На фронтах за последние две недели не произошло значительных изменений, и такие гибридные атаки помогают России сбалансировать ситуацию.
За последние 48 часов США изменили риторику, направив России ряд предупреждений на случай, если ее руководство не примет участия в мирных переговорах.
Текущая администрация США пытается дать понять, что не видит для себя принципиальных ограничений в поддержке Украины, если Россия не воспользуется возможностью завершить войну с минимальными потерями для своего имиджа.
Москва, однако, не намерена поддаваться открытому давлению. Представитель Администрации президента РФ заявил, что позиция России не изменится, несмотря на угрозы США.
В публичной риторике Россия обязательно будет использовать высказывания Дональда Трампа и членов его администрации. Однако на практике это не означает, что реальные переговоры не могут проходить на других условиях. Все решит ситуация на фронте и способность обеих сторон продолжать войну.
Россия строит военно-морскую базу
Россия попыталась укрепить свои стратегические позиции, объявив о достижении соглашения с правительством Судана о строительстве военно-морской базы на побережье Красного моря. Создание полноценной базы займет много времени, но влияние на ситуацию можно начать оказывать уже сейчас. Этот объект станет для Москвы инструментом давления прежде всего на Египет и Саудовскую Аравию, ослабляя их связи с США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным только после того, как совместно с США и другими союзниками будет выработана единая позиция. Однако это не исключает участие украинских представителей в переговорах на более низком уровне. Пока что, несмотря на обозначенные США сроки возможных встреч, никаких конкретных договоренностей не достигнуто.
В ходе совместной операции полиции Украины и Молдовы были задержаны трое бывших бойцов ЧВК «Вагнер», являющихся гражданами Молдовы. Все они участвовали в боевых действиях против Украины в Донбассе с 2014 года. В целом идентифицированы 85 человек с аналогичным прошлым.
Где именно находились задержанные, не уточняется, но их выявление значительно укрепит внутреннюю безопасность Молдовы.
Сегодня ночью поступили сообщения об атаках украинских дронов на различные регионы России. На данный момент известно, что крупнейшей целью стал нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Также под ударом оказался один из промышленных объектов в Калуге, однако более детальная информация пока отсутствует.
Ситуация на фронтах
Атаки российской армии за последние две недели не усилились, а их активность остается стабильной.
При этом тактическая авиация России несколько снизила активность, но продолжает применять корректируемые авиабомбы - за последние сутки по позициям ВСУ было сброшено более 60 таких боеприпасов, что на 40 процентов меньше, чем в первой половине недели. Однако их общее количество по-прежнему велико и представляет серьезную проблему для украинских войск.
Российская авиация целенаправленно уничтожает населенные пункты в зоне боевых действий, чтобы не позволить украинским войскам создавать укрепления.
Донбасс - это регион с плотной сетью населенных пунктов, и для российской армии уличные бои сопряжены с высокими потерями. Это делает ее продвижение крайне медленным.
На Курском направлении продолжаются активные атаки российской армии, однако они не приносят результатов.
На Харьковском направлении идут позиционные бои низкой интенсивности.
На Купянском и Лиманском направлениях темп российских атак постепенно снижается в последние дни.
На Северском направлении российская армия дважды пыталась атаковать украинские позиции, но ситуация осталась без изменений.
В районе Бахмута атаки российских подразделений в Часовом Яре ослабли, а линия фронта остается без изменений. В Торецке интенсивность боев выше, но взять город под контроль российские войска не смогли.
На Покровском направлении российская армия сохраняет высокую активность, но не смогла улучшить свои позиции. Бои продолжаются юго-западнее Донецка, но без особого успеха.
На Южном фронте российские войска сохраняют пассивность.
Согласно стратегическим принципам планирования России, армия в данный момент должна оказывать на Украину максимальное военное давление. Активность войск в наступлении должна находиться на пике, а ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре должны наноситься как минимум раз в неделю. Возможно, в ближайшие недели активность наступления российской армии снова возрастет.
Если этого не произойдет, можно сделать вывод, что у российской армии отсутствуют боеспособные резервы для продолжения масштабного наступления. Хотя за последние две недели российская армия ежедневно совершала на 60 процентов меньше атак, чем обычно за предыдущие месяцы, ее потери при этом сократились всего примерно на 25 процентов. Потери российской армии за последние полгода были настолько значительными, что для продолжения наступления потребовалось бы одновременно сформировать в больших количествах новые подразделения, что, в свою очередь, требовало бы проведения новой волны мобилизации.