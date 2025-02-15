Райнер Сакс Российский дрон атаковал Чернобыльскую АЭС

Сообщений о значительных разрушениях нет, и вряд ли удар дронами Shahed иранского производства мог бы серьезно повредить защитные сооружения станции. Служба спасения Украины также быстро заявила, что уровень радиации не повысился.

Хотя нельзя исключать, что операторы российских дронов допустили ошибку, скорее всего, это была целенаправленная психологическая атака, направленная на участников Мюнхенской конференции.

В России до сих пор считают, что любые манипуляции с темой Чернобыля могут парализовать действия правительств Европы. Этим ударом Москва также хочет продемонстрировать новой администрации США, что не поддается их угрозам. На фронтах за последние две недели не произошло значительных изменений, и такие гибридные атаки помогают России сбалансировать ситуацию.

За последние 48 часов США изменили риторику, направив России ряд предупреждений на случай, если ее руководство не примет участия в мирных переговорах.

Текущая администрация США пытается дать понять, что не видит для себя принципиальных ограничений в поддержке Украины, если Россия не воспользуется возможностью завершить войну с минимальными потерями для своего имиджа.

Москва, однако, не намерена поддаваться открытому давлению. Представитель Администрации президента РФ заявил, что позиция России не изменится, несмотря на угрозы США.