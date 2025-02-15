В прошлом году был зарегистрирован 461 пожар в жилых помещениях. В результате этих несчастных случаев погибли 34 человека. В случае большинства трагически закончившихся происшествий в домах отсутствовал дымовой датчик. Именно поэтому специалисты G4S Eesti снова будут ходить от дома к дому и объяснять, в чем заключается важность датчиков.
Стучат – откройте дверь: как отличить продавца дымового датчика от мошенника?
Специалисты помогут определить, все ли необходимые датчики имеются у вас дома, протестировать имеющиеся датчики и проверить, не истек ли их срок службы.
Специалиста по датчику угарного газа легко узнать по одежде с логотипом Nublu и рабочему удостоверению с фотографией и логотипами Nublu и G4S. Имена и фотографии всех торговых представителей также можно найти на сайте G4S.
Как выбирают дом и время посещения?
G4S стремится проконсультировать как можно больше людей, и график работы наших специалистов очень гибкий. Поскольку днем многих людей нет дома, специалисты G4S ходят по домам рассказывать о важности датчика и помогают установить устройство и в вечернее время, а также в выходные.
Почему кто-то постучал в дверь в 20:00?
Поскольку днем многие люди на работе, специалисты Nublu наносят визиты до восьми часов вечера.
Почему они приходят вдвоем?
Продавцы Nublu приходят вдвоем, если один из них - опытный специалист, а второй только учится. В этом случае, очевидно, имени и фотографии второго продавца не будет на сайте Nublu, поскольку их туда еще не добавили, человек только учится.
Почему продавец вошел через калитку?
Поскольку у некоторых людей на калитке нет дверного звонка, а тема пожарной безопасности крайне важна, специалисты заходят во двор, чтобы постучать в дверь дома. Мы понимаем, что некоторые могут воспринять это как нарушение приватности, однако каждый год в Эстонии происходит около 500 пожаров в жилых зданиях, и, по данным проверки, проведенной Спасательным департаментом в 2023 году, примерно в одной трети домов нет исправного дымового датчика.
У G4S нет разрешения приходить с проверкой датчиков!
Действительно, закон предусматривает, что проверки может проводить только Спасательный департамент. Специалисты Nublu G4S не занимаются проверкой датчиков. Они продают датчик Nublu и в процессе продажи помогают осмотреть уже имевшийся у вас датчик.
Почему о времени не сообщают заранее?
К сожалению, заранее договориться с жильцами дома невозможно. Специалист никогда не знает, сколько времени займет общение с тем или иным жильцом, а также не может предугадать, когда именно будет работать и насколько далеко продвинется за день. Поскольку большинство продавцов Nublu – это студенты, которые занимаются продажами в свободное от учебы время, они сами решают, сколько работать.
Как выглядит процесс продажи и почему специалисты хотят войти в дом?
Прежде всего они предлагают вместе проверить уже установленный датчик: узнать, не села ли батарейка и не истек ли срок службы устройства, а при необходимости – рассказать о датчике Nublu. Делать это в помещении удобнее, чем стоя в подъезде или на улице, поэтому специалисты по продажам обычно предлагают побеседовать внутри дома. В конечном итоге человек сам решает, впустить его или нет.
Является ли продажа «от двери к двери» основным методом?
Продажа «от двери к двери» – один из методов. Датчик угарного газа также можно заказать на сайте G4S или по телефону. Ранее специалисты консультировали людей и в торговых центрах, однако многие клиенты сообщали, что предпочли бы, чтобы специалист приходил к ним домой и помогал с установкой датчика, и мы учли эти пожелания.