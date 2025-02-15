Стучат – откройте дверь: как отличить продавца дымового датчика от мошенника?

Специалисты помогут определить, все ли необходимые датчики имеются у вас дома, протестировать имеющиеся датчики и проверить, не истек ли их срок службы.

Специалиста по датчику угарного газа легко узнать по одежде с логотипом Nublu и рабочему удостоверению с фотографией и логотипами Nublu и G4S. Имена и фотографии всех торговых представителей также можно найти на сайте G4S.

Как выбирают дом и время посещения?

G4S стремится проконсультировать как можно больше людей, и график работы наших специалистов очень гибкий. Поскольку днем многих людей нет дома, специалисты G4S ходят по домам рассказывать о важности датчика и помогают установить устройство и в вечернее время, а также в выходные.

Почему кто-то постучал в дверь в 20:00?

Поскольку днем многие люди на работе, специалисты Nublu наносят визиты до восьми часов вечера.

Почему они приходят вдвоем?

Продавцы Nublu приходят вдвоем, если один из них - опытный специалист, а второй только учится. В этом случае, очевидно, имени и фотографии второго продавца не будет на сайте Nublu, поскольку их туда еще не добавили, человек только учится.

Почему продавец вошел через калитку?