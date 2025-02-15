Государство берет под охрану более 7400 гектаров лесных угодий

Создание новых охраняемых территорий необходимо для компенсации воздействия государственной инфраструктуры на популяцию глухаря в птичьих заповедниках Луqтемаа, Пыхья-Кырвемаа и Охепалу. Эти зоны будут включены в сеть Natura 2000.

«Глухарь - один из важных обитателей эстонских лесов, численность которого в последние десятилетия неуклонно сокращается. Взяв под охрану новые места его обитания, мы обеспечим глухарям возможность жить и размножаться в подходящих условиях даже после реализации крупных инфраструктурных проектов», - заявила министр климата Йоко Алендер.

«Наша цель - восстановить естественный водный режим территорий и улучшить состояние мест обитания, чтобы популяция глухаря могла расти», - добавила она.

В Пярнумаа под охрану берутся 11 новых территорий, особенно важных для компенсации утраты мест весенних токов глухарей из-за строительства железной дороги Rail Baltic. В Северной Эстонии расширяются границы птичьих заповедников Пыхья-Кырвемаа и Охепалу, а также изменяются охранные зоны, чтобы лучше защитить среду обитания глухаря в зоне влияния Центрального полигона.

В рамках мер по охране будут восстановлены природные условия мест обитания глухаря, в том числе засыпаны дренажные канавы и ликвидированы дороги. Эти действия помогут вернуть территориям естественный водный режим и улучшить их экологическое состояние.

Глухарь включен во II категорию охраны и внесен в Приложение I Директивы ЕС о птицах, что обязывает страны-члены принимать необходимые меры для сохранения этого вида и среды его обитания.