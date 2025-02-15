Министр климата Йоко Алендер подписала постановление, согласно которому под охрану берутся 13 новых постоянных мест обитания глухаря, а также усиливается защита пяти уже существующих зон. Изменения затрагивают более 7400 гектаров лесных территорий, большая часть которых находится на государственной земле.
Государство берет под охрану более 7400 гектаров лесных угодий
Создание новых охраняемых территорий необходимо для компенсации воздействия государственной инфраструктуры на популяцию глухаря в птичьих заповедниках Луqтемаа, Пыхья-Кырвемаа и Охепалу. Эти зоны будут включены в сеть Natura 2000.
«Глухарь - один из важных обитателей эстонских лесов, численность которого в последние десятилетия неуклонно сокращается. Взяв под охрану новые места его обитания, мы обеспечим глухарям возможность жить и размножаться в подходящих условиях даже после реализации крупных инфраструктурных проектов», - заявила министр климата Йоко Алендер.
«Наша цель - восстановить естественный водный режим территорий и улучшить состояние мест обитания, чтобы популяция глухаря могла расти», - добавила она.
В Пярнумаа под охрану берутся 11 новых территорий, особенно важных для компенсации утраты мест весенних токов глухарей из-за строительства железной дороги Rail Baltic. В Северной Эстонии расширяются границы птичьих заповедников Пыхья-Кырвемаа и Охепалу, а также изменяются охранные зоны, чтобы лучше защитить среду обитания глухаря в зоне влияния Центрального полигона.
В рамках мер по охране будут восстановлены природные условия мест обитания глухаря, в том числе засыпаны дренажные канавы и ликвидированы дороги. Эти действия помогут вернуть территориям естественный водный режим и улучшить их экологическое состояние.
Глухарь включен во II категорию охраны и внесен в Приложение I Директивы ЕС о птицах, что обязывает страны-члены принимать необходимые меры для сохранения этого вида и среды его обитания.