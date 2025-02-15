ФОТО Несмотря на рекордные цены на электричество, в Таллинне среди бела дня горят уличные фонари

В последние месяцы цены на электроэнергию стремительно растут, а в субботу в часы пик они достигли почти 500 евро за мегаватт-час. Тем не менее на улицах Таллинна можно было наблюдать странную картину - фонари продолжали гореть даже при ярком солнце, и именно в тот самый час пик.