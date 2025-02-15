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ФОТО Несмотря на рекордные цены на электричество, в Таллинне среди бела дня горят уличные фонари

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В пятницу Postimees сообщил, что в субботу цена на электроэнергию побьет годовой рекорд. Однако тем же утром удивленный читатель прислал в редакцию фотографии, на которых уличные фонари работают при дневном свете.

В последние месяцы цены на электроэнергию стремительно растут, а в субботу в часы пик они достигли почти 500 евро за мегаватт-час. Тем не менее на улицах Таллинна можно было наблюдать странную картину - фонари продолжали гореть даже при ярком солнце, и именно в тот самый час пик.

Присланные в редакцию фотографии ясно показывают, что уличное освещение работает утром, когда естественного света более чем достаточно. В то время как домашние хозяйства вынуждены экономить, чтобы держать под контролем коммунальные расходы, город, похоже, подходит к использованию электричества иначе.

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