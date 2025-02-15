В ходе ремонта улицы Лийвалайа посреди дороги проложат трамвайные пути

Согласно плану, работы по реконструкции улицы Лийвалайа должны начаться весной 2027 года. К октябрю 2029 года улица станет новым европейским городским пространством, пообещал вице-мэр по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Пяртель-Пеэтер Пере.

«Необходимо предусмотреть четырехполосное движение для автомобилей, а в дополнение к ним будет общая полоса посередине для трамваев и автобусов», - объяснил Пере.

Кроме того, на Лийвалайа будут отдельные велосипедные дорожки и тротуары.