Михкельсон в Мюнхене: в этом году агрессия России, Китая, Северной Кореи и Ирана усилится еще больше

«В своей речи я сказал, что мы как члены свободного мира должны быть честными и признать: Россия начала тайную войну против Запада прямо здесь, в Мюнхене, в 2007 году посредством речи Путина, и сейчас она достигает решающей стадии. Уступка агрессору на Украине или пассивная оборонительная позиция в киберпространстве в совокупности работают против коллективных интересов безопасности Запада», - написал Михкельсон в социальных сетях.

«В этом году мы, вероятно, увидим еще более агрессивную активность в киберпространстве со стороны агрессивного авторитарного квартета — России, Китая, Северной Кореи и Ирана — как с целью ослабить устойчивость нашей критической инфраструктуры, так и с целью фрагментировать устойчивость открытых обществ путем вмешательства в политические процессы созданием нарративов», - указал Михкельсон, имея в виду как китайский Volt Typhoon, так и то, что произошло на президентских выборах в Румынии.

По словам Михкельсона, ни Россия, ни другие авторитарные силы не заботятся о нормах, утвержденных ООН в 2015 году и регулирующих ответственное поведение в киберпространстве. Их также не волнуют принципы Устава ООН.

«Если мы хотим защитить нормы, соответствующие нашей системе ценностей, то в дополнение к пассивным оборонительным действиям мы должны также внедрить эффективные формы атак для сдерживания наших противников. Например, после атаки российских хакеров на портовые системы Роттердама осенью 2021 года была атакована система управления российским военным аэропортом, - сказал Михкельсон.

«Я также подчеркнул, что если мы хотим уменьшить наступательное давление России в киберпространстве, от саботажа до политического вмешательства, необходимо сделать все возможное для предотвращения российской агрессии против Украины. Поражение России в обычной войне также снизило бы ее агрессивность и амбиции в киберпространстве», - заключил он.