Незаконная перепланировка квартиры: можно ли такую купить и что будет потом?

На рынке недвижимости встречается немало примеров квартир, где произведены значительные изменения в планировке и даже перенесены технические системы, связанные с другими квартирами.

«В моей практике практически не встречаются квартиры в домах, построенных до 1990 года, где бы ничего не меняли. Всегда что-то переделано – хотя бы объединены туалет и ванная», - рассказывает сертифицированный старший маклер Uus Maa Kinnisvarabüroo Кетлин Юндас.

Все идет по плану, пока сносят лишь те стены, которые действительно можно демонтировать, не затрагивая несущие конструкции. Или же если на перепланировку оформлены проект и строительное уведомление. Однако довольно часто встречаются случаи самовольных изменений - когда у владельцев квартир нет ни проекта, ни документации на выполненные работы.

Перепланировки в старых домах

Компания OÜ Vanamaja Projekt уже много лет сталкивается с владельцами недвижимости, которые внесли изменения в планировку своих квартир.

«Перепланировки чаще всего встречаются в старых домах, где изначальная планировка уже не соответствует современным требованиям», - рассказывает руководитель OÜ Vanamaja Projekt Элво Темас. По его словам, в таких домах часто объединяют квартиры, совмещают комнаты, а также расширяют жилую площадь за счет лестничных клеток.

«Кроме того, в деревянных домах изначально не было туалетов, ванных комнат и кухонь: их впоследствии встроили в квартиры, но нередко без соответствующего проекта», - отмечает Темас.

Проблемы с незаконными перепланировками чаще всего всплывают при продаже квартиры