Галерея Жители Эстонии стали свидетелями необычного рекорда

Estonian Percussion Group (EPG) решили за сутки дать десять бесплатных концертов, преодолеть 700 километров и исполнить 400 минут золотой классики ударных инструментов, а также аранжировки известных произведений. После выступления в Курессаареском культурном центре они отправились на автовокзал в Пярну, а Вильянди стал третьим городом в списке.