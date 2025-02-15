Галерея Жители Эстонии стали свидетелями необычного рекорда

В субботу в 10:00 зал оркестрового дома Вильяндиской музыкальной школы был полон зрителей. Ранний час никого не смутил, ведь квартет, ради которого собрались слушатели, начал свой концертный марафон минуту после полуночи в Курессааре и за 24 часа намеревался выступить в десяти крупнейших городах Эстонии.
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Estonian Percussion Group (EPG) решили за сутки дать десять бесплатных концертов, преодолеть 700 километров и исполнить 400 минут золотой классики ударных инструментов, а также аранжировки известных произведений. После выступления в Курессаареском культурном центре они отправились на автовокзал в Пярну, а Вильянди стал третьим городом в списке.