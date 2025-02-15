Польские СМИ: Венгрия намерена препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

RMF24 отмечает, что вчера Польша, председательствующая в ЕС, представила письмо государствам-членам с условиями, на основании которых можно начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.

Письмо касается основных принципов ЕС и плана, условия которого Украина должна принять, если хочет вступить в Евросоюз. Один пакет касается плана правовой реформы, другой - реформы государственного управления.

Отправка письма Украине требует единогласного решения стран-членов ЕС и была поддержана всеми членами ЕС, кроме одного.

По словам дипломата ЕС, побеседовавшего с RMF24, Венгрия выступила против передачи письма Украине; Венгрия пожелала, чтобы в него было включено требование к Украине представить план защиты национальных меньшинств в стране.

Это может помешать началу первого раунда переговоров в апреле, или отложить его, тем более что это лишь первый этап подготовительной процедуры, требующей еще двух единогласных решений.

Польша хочет начать переговоры с Украиной по двум базовым пакетам из шести во время своего шестимесячного председательства. Это основополагающие принципы и внешние отношения, последние из которых касаются внешней политики и обороны.

Венгрия объявила о блокировке первого пакета в то время, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене, что ЕС должен ускорить процесс вступления Украины.