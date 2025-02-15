Первый поезд Škoda подключен к контактной сети Эстонии

Эстония заказала у Škoda 16 новых поездов, половина из которых уже прибыла. Общая стоимость поездов составляет 146 млн евро. В прошлом году в Эстонию прибыли шесть поездов Škoda.

Все купленные поезда должны пройти 5000 километров в период проверки, в ходе которой дополнительно контролируется их надежность. Каждый из прибывающих в Эстонию поездов проходит не менее 70 различных тестов.