Сотрудникам агентства The Associated Press (AP) запретили появляться в Овальном кабинете Белого дома и на борту №1 - в самолете президента США Air Force One.
Журналистам закрыли доступ в Овальный кабинет и самолет Трампа по одной простой причине
Об этом заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникации и кадровым вопросам Тейлор Будович написал в соцсети X.
Решение принято на фоне отказа AP менять в своих публикациях название Мексиканского залива на Американский.
«Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива», - заявил Будович, обвинив агентство в дезинформации.
«Их право на безответственные и нечестные репортажи защищено Первой поправкой, но оно не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в закрытые места, такие как Овальный кабинет и президентский лайнер», - добавил он.
При этом журналисты и фотографы The Associated Press сохранят полномочия на посещение комплекса Белого дома, уточнил замглавы аппарата.