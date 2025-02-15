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Журналистам закрыли доступ в Овальный кабинет и самолет Трампа по одной простой причине

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Овальный кабинет. Снимок иллюстративный.
Овальный кабинет. Снимок иллюстративный. Фото: JONATHAN ERNST/Reuters

Сотрудникам агентства The Associated Press (AP) запретили появляться в Овальном кабинете Белого дома и на борту №1 - в самолете президента США Air Force One.

Об этом заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникации и кадровым вопросам Тейлор Будович написал в соцсети X.

Решение принято на фоне отказа AP менять в своих публикациях название Мексиканского залива на Американский.

«Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия Американского залива», - заявил Будович, обвинив агентство в дезинформации.

«Их право на безответственные и нечестные репортажи защищено Первой поправкой, но оно не обеспечивает им привилегию беспрепятственного доступа в закрытые места, такие как Овальный кабинет и президентский лайнер», - добавил он.

При этом журналисты и фотографы The Associated Press сохранят полномочия на посещение комплекса Белого дома, уточнил замглавы аппарата. 

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