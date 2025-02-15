В популярном у эстонских туристов итальянском городе объявлена война посуточной аренде квартир

Городские власти Флоренции решили ввести более строгие меры по борьбе с массовым туризмом. С 21 февраля в городе будут запрещены ящики для ключей от квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, которые широко используются для бесконтактной передачи ключей людям, забронировавшим жилье через Airbnb и другие платформы краткосрочного размещения.