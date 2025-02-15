Городские власти Флоренции решили ввести более строгие меры по борьбе с массовым туризмом. С 21 февраля в городе будут запрещены ящики для ключей от квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, которые широко используются для бесконтактной передачи ключей людям, забронировавшим жилье через Airbnb и другие платформы краткосрочного размещения.
Для подписчиков
В популярном у эстонских туристов итальянском городе объявлена война посуточной аренде квартир
Согласно новым правилам, их необходимо убрать в течение десяти дней, иначе владельцам грозит штраф в размере 400 евро за каждый ящик для ключей.