Люди по ту сторону скальпеля: опытные операционные медсестры рассказывают, что их до сих пор удивляет

Операционные медсестры Восточно-Таллиннской центральной больницы рассказывают о своей профессии, о том, что их до сих пор удивляет, и о деталях своей работы, о которых многие даже не догадываются.

Работа, где нет места ошибкам

Мари работает в операционной почти 30 лет и за это время участвовала в тысячах операций вместе с хирургами и анестезиологами больницы.

«Часто люди думают, что операционная медсестра просто подает инструменты, но на самом деле наша роль у операционного стола гораздо шире. Мы должны следить за тем, чтобы все проходило точно, быстро и безопасно, потому что каждая секунда может решить судьбу пациента», - объясняет она.

В хирургической клинике Восточно-Таллиннской центральной больницы ежегодно проводят тысячи операций. В 2024 году было выполнено около 6500 хирургических вмешательств, включая общие и онкологические операции, ортопедические процедуры и операции на позвоночнике. Только за последние сутки в больнице провели 32 операции - как хирургические, так и ортопедические.

«Хотя многие процедуры являются рутинными, случаются и сложные, непредсказуемые ситуации», - рассказывает Этель, которая работает операционной медсестрой уже 25 лет.

«Например, бывает, что пациент поступает на операционный стол с редким или неожиданным диагнозом, требующим мгновенной адаптации всех медицинских работников - от хирургов и операционных медсестер. Даже после десятилетий работы в этой сфере бывают моменты, когда сердце начинает биться чаще», - признается она.