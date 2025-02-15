По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на побережье местами метель. Ветер северных направлений, 2-8, на побережье около полуночи порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью - 7-12, местами до 14, на побережье - до 5 градусов мороза.
В воскресенье в Эстонии ожидается морозная и снежная погода
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, до полудня местами, после полудня сначала на островах, потом и по западной части материка по многим регионам снег. На побережье метель.
Ветер до полудня северный и северо-западный, после полудня юго-западный и южный, 2-8 м/с, вечером на островах и западном побережье усилится северо-западный и западный ветер до 6-10, порывами - до 15 м/с. Температура воздуха днем - 3-8 градусов мороза.