В воскресенье в Эстонии ожидается морозная и снежная погода

В воскресенье в Эстонии будет морозно, на недостаток снега жаловаться тоже не придется. Иллюстративное фото.

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на побережье местами метель. Ветер северных направлений, 2-8, на побережье около полуночи порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью - 7-12, местами до 14, на побережье - до 5 градусов мороза.