В Москве полиция сорвала вечеринку по случаю Дня святого Валентина

Канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что люди в масках положили посетителей лицом в пол и начали их обыскивать, а также что на полу лежали пакетики с неизвестным порошком. Mash добавляет, что нескольких задержанных увезли в отдел полиции.

РЕН ТВ утверждает, что в автомобиле, припаркованном рядом с отелем, было найдено оружие, и показал фото, на котором видны складной нож и рукоять пистолета, похожая на рукоять боевого Grand Power P1 MK23.

На опубликованных СМИ видеороликах силовики задавали присутствующим вопросы о целесообразности подобных мероприятий "во время СВО" ("специальной военной операции" - так российские власти называют войну, развязанную Россией против Украины. - прим.ред.).

Газета «Известия» тоже опубликовала кадры с Хакамадой, предположительно снятые в Savoy. Давать журналистам комментарии экс-политик отказалась. По данным СМИ, на вечеринке было около 80 гостей, билеты стоили от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.