В Москве полицейские в ночь на субботу, 15 февраля, пришли с рейдом в отель Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с диджей-сетом от публициста и бывшего политика Ирины Хакамады. Об этом cообщили Telegram-каналы Shot и Mash, а также телеканал РЕН ТВ, съемочная группа которого приехала вместе с силовиками, передает Deutsche Welle.
В Москве полиция сорвала вечеринку по случаю Дня святого Валентина
Канал Shot со ссылкой на очевидцев пишет, что люди в масках положили посетителей лицом в пол и начали их обыскивать, а также что на полу лежали пакетики с неизвестным порошком. Mash добавляет, что нескольких задержанных увезли в отдел полиции.
РЕН ТВ утверждает, что в автомобиле, припаркованном рядом с отелем, было найдено оружие, и показал фото, на котором видны складной нож и рукоять пистолета, похожая на рукоять боевого Grand Power P1 MK23.
На опубликованных СМИ видеороликах силовики задавали присутствующим вопросы о целесообразности подобных мероприятий "во время СВО" ("специальной военной операции" - так российские власти называют войну, развязанную Россией против Украины. - прим.ред.).
Газета «Известия» тоже опубликовала кадры с Хакамадой, предположительно снятые в Savoy. Давать журналистам комментарии экс-политик отказалась. По данным СМИ, на вечеринке было около 80 гостей, билеты стоили от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.