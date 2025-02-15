Старение пожилых людей и уход за ними меняют жизнь не только самих пожилых жителей, но и их близких. Для пожилых людей главный вопрос часто заключается в том, можно ли продолжать жить в собственном доме, если им нужна помощь, или же дом престарелых является единственным вариантом, пишет Марион Тедер, создатель и исполнительный директор CareMate, платформы, которая является посредником в оказании домашней и личной помощи.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА ⟩ Пожилым людям нужны услуги по уходу на дому, переезд в дом престарелых далеко не всегда необходим
Недавняя проверка Государственного контроля подтвердила, что получить место в доме престарелых на среднюю пенсию становится все труднее, а расходы на содержание домов престарелых продолжают расти. В то же время многие местные органы власти пренебрегают развитием бытовых услуг, ссылаясь на нехватку средств.
Не следует ли государству и муниципалитетам инвестировать в предоставление пожилым людям эффективных и гибких услуг, основанных на их потребностях, которые позволили бы им жить дома как можно дольше, или же дом престарелых останется единственным вариантом для людей?
Часто ошибочно полагают, что услуга по уходу на дому - это круглосуточная услуга, или, наоборот, что она включает в себя только доставку еды на дом. Фактически же большинству пожилых людей требуется поддержка в повседневной деятельности, которая осложняется проблемами со здоровьем и преклонным возрастом. Важно помнить, что уход на дому также является профилактической мерой, которая помогает людям дольше справляться дома и является гораздо более доступной, чем уход в доме престарелых.
Главный контролер Госконтроля Инес Метсалу-Нурминен пояснила на прошлой неделе в интервью программе ETV под названием Terevisioon, что целью реформы ухода было не направление пожилых людей в дома престарелых, а развитие услуг на дому. Министр Сигне Рийсало отметила в нескольких интервью, что 92 процента тех, кто находился в домах престарелых в 2023 году, никогда не получали услуг на дому. Это ясно свидетельствует о том, что услуги на дому либо не существуют по месту жительства, либо предоставляются не всем и не в достаточной степени.
С 1 января этого года вступило в силу постановление министра социальной защиты «Требования к услугам на дому», которым предусмотрено, что местные управы должны оказывать различные услуги на дому, в том числе уход за человеком, путем посредничества или предложения их.
От услуг по благоустройству дома, таких как заказ дров, уборка жилого помещения и контроль за безопасностью, до услуг личной помощи, которые включают в себя помощь в вопросах личной гигиены и питания, приеме лекарств, а также помощь в поиске духовной поддержки и духовного ухода. Мой вопрос заключается в том, реализуют ли муниципалитеты это постановление и если да, то каким образом? Какие шаги были предприняты в развитии и предоставлении услуг?
С вступлением в силу реформы услуг по уходу на местные органы власти была возложена новая и дорогостоящая ответственность, что, в свою очередь, отвлекло внимание от развития услуг на дому, с которого должен был начаться процесс. Конечно, есть муниципалитеты, которые хорошо справляются с организацией услуг на дому, но, к сожалению, доступность и качество услуг очень неравномерны.
Меня как человека, каждый день занимающегося посредничеством в сфере ухода, возмущает то, что государство обратило внимание на последнее звено, то есть на поддержку дорогостоящей институциональной услуги, и в таком большом масштабе. Поддержка навыков преодоления трудностей пожилых людей должна была начаться с самой начальной фазы - с разработки модели оценки потребности в помощи и решений, развития услуг на дому и улучшения доступности услуг по всей Эстонии.
Муниципальные бюджеты этого года подтверждают проблему
Муниципальные бюджеты на 2025 год показывают, что в большинстве местных органов власти нет четких ассигнований на услуги на дому, описанные в постановлении, в то время как миллионы евро направляются в дома престарелых.
- Пыльва выделяет домам престарелых 1,1 млн евро (на 185 человек), но в бюджете 2025 года нет статьи расходов на услуги на дому.
- На уход за совершеннолетними инвалидами город Выру выделяет всего 19 000 евро, неизвестно, входят ли сюда услуги на дому, а 1,1 млн евро идет на дома престарелых.
- Город Тарту заложил в бюджет 12,16 млн евро на дома престарелых и 1,39 млн евро на услуги на дому, чтобы поддержать около 650 человек.
- Город Пярну поддерживает 575 мест в домах престарелых на общую сумму 3 млн евро, но на услуги на дому выделено только 69 000 евро.
Это указывает на системную проблему - деньги направляются в первую очередь на дома престарелых, а уход на дому, который мог бы дать людям возможность достойно стареть дома, финансируется минимально или не финансируется вообще.
Всем ли людям, направленным в дома престарелых, нужно там место?
Мой опыт показывает, что даже людям с тяжелыми формами инвалидности обычно требуется несколько часов помощи в день, а не постоянный уход. Статистика CareMate подтверждает это - клиенты с тяжелой и глубокой инвалидностью и их родственники обращаются за помощью в среднем 2-3 раза в день, за услугой по уходу за телом и питанием, и по приему лекарств, что занимает каждый раз до 45 минут.
Кроме того, несколько часов в неделю нужно наводить порядок в доме, стирать постельное белье и ходить по магазинам. Средняя почасовая цена данной услуги составляет 15 евро. В этом случае ежемесячная плата находится в пределах 700-1000 евро - по сравнению со средней платой за место в домах престарелых в 1300-2000 евро в месяц это существенно дешевле. Если бы государство и здесь заплатило половину суммы, то вклад и государства, и человека составил бы по 200-500 евро в месяц.
Людям со средними потребностями в уходе требуется посторонняя помощь от нескольких часов в неделю, что стоит 70-200 евро в месяц при заказе ухода в частном секторе. Дом престарелых действительно необходим и экономически выгоден, если человек нуждается в круглосуточном уходе, но даже в этом случае следует предварительно оценить, не будет ли достаточно заказа услуг на дому в большем масштабе, чем раньше, что может быть практично, если пожилой человек часто бывает один дома (чтобы кто-то за ним присматривал).
Поскольку в ближайшие годы плата за услуги домов престарелых вырастет еще больше (в 2026 году учреждение, оказывающее услуги общего ухода, должно иметь одного работника на каждые 36 человек, занимающегося уходом в ночное время, и одного работника на каждые 12 человек, занимающегося уходом в дневное время, что означает более высокие затраты на рабочую силу и, следовательно, более дорогие услуги), муниципалитетам пора начать работать над развитием услуг на дому.
Услуги на дому являются гибкими для человека, экономически эффективными для государства и, самое главное, помогают обеспечить достойную и безопасную старость в привычной среде. Пришло время муниципалитетам взять на себя ответственность и начать активно инвестировать в развитие услуг на дому и делать это в сотрудничестве с компаниями, работающими в этой сфере, чтобы увеличить количество услуг, улучшить качество и доступность.
Только при наличии услуг на дому во всех регионах Эстонии мы сможем снизить расходы на содержание домов престарелых, и, возможно, тогда места станут доступны тем, кто действительно нуждается в круглосуточном уходе и присмотре.