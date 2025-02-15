МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА Пожилым людям нужны услуги по уходу на дому, переезд в дом престарелых далеко не всегда необходим

Кроме того, несколько часов в неделю нужно наводить порядок в доме, стирать постельное белье и ходить по магазинам. Средняя почасовая цена данной услуги составляет 15 евро. В этом случае ежемесячная плата находится в пределах 700-1000 евро - по сравнению со средней платой за место в домах престарелых в 1300-2000 евро в месяц это существенно дешевле. Если бы государство и здесь заплатило половину суммы, то вклад и государства, и человека составил бы по 200-500 евро в месяц.

Людям со средними потребностями в уходе требуется посторонняя помощь от нескольких часов в неделю, что стоит 70-200 евро в месяц при заказе ухода в частном секторе. Дом престарелых действительно необходим и экономически выгоден, если человек нуждается в круглосуточном уходе, но даже в этом случае следует предварительно оценить, не будет ли достаточно заказа услуг на дому в большем масштабе, чем раньше, что может быть практично, если пожилой человек часто бывает один дома (чтобы кто-то за ним присматривал).

Поскольку в ближайшие годы плата за услуги домов престарелых вырастет еще больше (в 2026 году учреждение, оказывающее услуги общего ухода, должно иметь одного работника на каждые 36 человек, занимающегося уходом в ночное время, и одного работника на каждые 12 человек, занимающегося уходом в дневное время, что означает более высокие затраты на рабочую силу и, следовательно, более дорогие услуги), муниципалитетам пора начать работать над развитием услуг на дому.

Услуги на дому являются гибкими для человека, экономически эффективными для государства и, самое главное, помогают обеспечить достойную и безопасную старость в привычной среде. Пришло время муниципалитетам взять на себя ответственность и начать активно инвестировать в развитие услуг на дому и делать это в сотрудничестве с компаниями, работающими в этой сфере, чтобы увеличить количество услуг, улучшить качество и доступность.

Только при наличии услуг на дому во всех регионах Эстонии мы сможем снизить расходы на содержание домов престарелых, и, возможно, тогда места станут доступны тем, кто действительно нуждается в круглосуточном уходе и присмотре.