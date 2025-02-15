ФОТО От монастыря на отвесной скале до одинокого острова – самые опасно расположенные дома в мире

PensAndPatron составил список самых опасно расположенных домов на планете.

Столп Кацхи

В Западной Грузии, на вершине 40-метровой скалы, стоит церковь, которую в Средние века выбрали своим убежищем монахи-отшельники. До XV века они жили здесь, полностью отрезанные от внешнего мира. Затем церковь была заброшена на сотни лет, пока в 1995 году туда не вернулся местный монах. Он восстановил храм и до сих пор живет в нем.

Этот крохотный участок земли не только окружен отвесными обрывами, но и отличается крайне опасным доступом: подняться на вершину можно лишь по узкой металлической лестнице. Местные власти предостерегают от попыток восхождения, что делает этот монастырь одним из самых рискованно расположенных жилищ в Грузии.

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Монастырь на горе Хэншань

В уезде Хуань, Китай, на отвесном склоне горы уже 1500 лет стоит древний буддийский монастырь. Он возвышается на высоте 75 метров над землей и держится на деревянных балках, вмонтированных в скалу. Удивительно, что за столько веков монастырь не обрушился.

Говорят, что большую часть своей истории это место внушало страх посетителям - они просто не могли поверить в существование такой конструкции. Однако для многих монахов монастырь стал домом, несмотря на его экстремальное расположение.

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