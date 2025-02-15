При выборе нового дома безопасность, безусловно, является одним из главных критериев. Однако в мире есть смельчаки, предпочитающие жить в экстремальных условиях.
ФОТО ⟩ От монастыря на отвесной скале до одинокого острова – самые опасно расположенные дома в мире
PensAndPatron составил список самых опасно расположенных домов на планете.
Столп Кацхи
В Западной Грузии, на вершине 40-метровой скалы, стоит церковь, которую в Средние века выбрали своим убежищем монахи-отшельники. До XV века они жили здесь, полностью отрезанные от внешнего мира. Затем церковь была заброшена на сотни лет, пока в 1995 году туда не вернулся местный монах. Он восстановил храм и до сих пор живет в нем.
Этот крохотный участок земли не только окружен отвесными обрывами, но и отличается крайне опасным доступом: подняться на вершину можно лишь по узкой металлической лестнице. Местные власти предостерегают от попыток восхождения, что делает этот монастырь одним из самых рискованно расположенных жилищ в Грузии.
Монастырь на горе Хэншань
В уезде Хуань, Китай, на отвесном склоне горы уже 1500 лет стоит древний буддийский монастырь. Он возвышается на высоте 75 метров над землей и держится на деревянных балках, вмонтированных в скалу. Удивительно, что за столько веков монастырь не обрушился.
Говорят, что большую часть своей истории это место внушало страх посетителям - они просто не могли поверить в существование такой конструкции. Однако для многих монахов монастырь стал домом, несмотря на его экстремальное расположение.
Остров Just Room Enough - «Места хватит»
В реке, разделяющей Нью-Йорк и Онтарио, разбросано множество крошечных островов, но остров под названием Just Room Enough – по-настоящему уникальный. Его площадь настолько мала, что едва хватает места для одного дома. Кроме здания, здесь есть лишь крошечный участок земли, который полностью скрывается под водой во время прилива.
В 1950-х годах этот остров приобрела одна семья, решив, что он станет идеальным местом для их будущего дома.
Эллидей - одинокий дом в Исландии
Этот дом стоит на острове Эллидей у побережья Исландии. Около 300 лет назад здесь жили всего пять семей. Сегодня же остров необитаем, а единственное строение принадлежит охотничьему обществу Эллидея. Дом используется как временное убежище для охотников.
На что здесь можно охотиться - остается загадкой.
Жизнь на Мальдивах: борьба с поднимающимся океаном
Из-за климатических изменений жители Мальдивских островов находятся в постоянной тревоге. В 2008 году президент страны даже предложил переселить все население на более безопасные территории.
Однако вместо массовой эвакуации мальдивцы приняли другое решение: они начали создавать искусственно возвышенные острова, чтобы противостоять угрозе затопления, которое несет в себе поднимающийся уровень океана.