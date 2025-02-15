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«Пряно», «сладко». Как пахнут древнеегипетские мумии после пяти тысяч лет в саркофаге?

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BBC
Исследователи опускают трубку в саркофаг, с внешней стороны трубки закреплен мешок для воздуха.
Исследователи опускают трубку в саркофаг, с внешней стороны трубки закреплен мешок для воздуха. Фото: AP

Несмотря на проведенные в саркофаге пять тысячелетий, древнеегипетские мумии все еще сохраняют остатки приятного запаха, выяснили ученые.

Изучив девять мумифицированных тел древних египтян, исследователи сошлись в том, что все они отчетливо источают целый спектр благовоний. Интенсивность запахов разная, однако все их можно описать как «древесные», «пряные» и «сладкие».

Теперь ученые надеются воспроизвести химический состав запертого в саркофаге древнего воздуха. Во-первых, чтобы дать и другим людям возможность почувствовать этот аромат самостоятельно. А во-вторых, чтобы не упустить момент, если внутри тел по какой-то причине все же начнется процесс разложения, на что укажет изменение запаха.

«Мы хотим поделиться тем чувством, что испытали сами, когда ощутили аромат этих мумифицированных тел, - рассказала Би-би-си одна из авторов исследования, профессор Сесилия Бембибре. - Поэтому мы занимаемся воссозданием этого запаха для посетителей Египетского национального музея в Каире».

В процессе бальзамирования в Древнем Египте тело умершего натирали ароматическими маслами, пахучими пряностями и ароматным воском.

Придание покойнику приятного запаха считалось важной частью подготовки его души к переходу в загробный мир.

«В фильмах и книгах с теми, кто вдыхает запах мумифицированных тел, происходят всякие ужасы, - рассказывает профессор Бембибре. - Но в итоге все мы были удивлены тем, насколько приятным оказался этот запах».

Результаты работы команды ученых из Калифорнийского университета и Университета Любляны в Словении опубликовал в четверг журнал Американского общества химиков (Journal of the American Chemical Society)

Как пишут авторы исследования, сложность задачи состояла в том, чтобы добраться до запечатанного внутри саркофага воздуха, никоим образом не повредив при этом находящуюся там мумию.

Они смогли это сделать, просунув в крошечную щель пластиковую трубку и замерив все параметры древнего воздуха прямо там, в саркофаге - обошлось даже без взятия образца.

По словам профессора Бембибре, при изучении особо ценных исторических предметов ученые всегда стараются получить нужную им информацию, не нарушая целостности артефакта.

Два исследователя, одетые в белое и в перчатках, подносят небольшие инструменты к саркофагу.
Два исследователя, одетые в белое и в перчатках, подносят небольшие инструменты к саркофагу. Фото: AP

Возможность почувствовать запах древних экспонатов даст посетителям музея необычную информацию о древнеегипетских практиках бальзамирования.

По словам преподавателя английской литературы Кембриджского университета Элли Лоукс, посвятившей символизму ароматов свою докторскую диссертацию, это «поистине инновационный способ познавать историю».

«Участие [в этом процессе] носа обеспечивает сильную эмоциональную и физическую реакцию, - объяснила она Би-би-си. - Известно, что [в Древнем Египте] запахи были важнейшей составляющей общественных, религиозных и личных ритуалов».

А еще один соавтор исследования, Матия Стрлич из Люблянского университета, заявил журналистам, что по запахам можно даже определить, к какому социальному классу принадлежала мумия.

«Нам кажется, что такой подход может представлять огромный интерес и для других типов музейных коллекций», - добавил он.

Помимо новых сенсорных ощущений для посетителей музея, сделанное открытие может иметь колоссальное значение и для специалистов по сохранению мумий.

Химический состав воздуха изучали методом газовой хроматографии, позволяющий разложить запах внутри саркофага на составляющие его в совокупности ароматы.

Среди множества ароматных соединений был обнаружен и запах, возникающий в результате расщепления применявшихся в процессе бальзамирования животных жиров. А это может свидетельствовать о том, что в мумифицированном теле все же начался процесс разложения.

Как уверяют авторы исследования, благодаря сделанному ими открытию в процесс сохранения мумий можно будет «вмешиваться практически», подбирая идеальные условия хранения в каждом конкретном случае.

«Это полезное знание для сотрудников музея - хранителей коллекции мумий, поскольку таким образом можно будет гарантировать, что она дойдет и до будущих поколений», - резюмирует профессор Бембибре.

    BBC
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