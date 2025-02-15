«Пряно», «сладко». Как пахнут древнеегипетские мумии после пяти тысяч лет в саркофаге?

Изучив девять мумифицированных тел древних египтян, исследователи сошлись в том, что все они отчетливо источают целый спектр благовоний. Интенсивность запахов разная, однако все их можно описать как «древесные», «пряные» и «сладкие».

Теперь ученые надеются воспроизвести химический состав запертого в саркофаге древнего воздуха. Во-первых, чтобы дать и другим людям возможность почувствовать этот аромат самостоятельно. А во-вторых, чтобы не упустить момент, если внутри тел по какой-то причине все же начнется процесс разложения, на что укажет изменение запаха.

«Мы хотим поделиться тем чувством, что испытали сами, когда ощутили аромат этих мумифицированных тел, - рассказала Би-би-си одна из авторов исследования, профессор Сесилия Бембибре. - Поэтому мы занимаемся воссозданием этого запаха для посетителей Египетского национального музея в Каире».

В процессе бальзамирования в Древнем Египте тело умершего натирали ароматическими маслами, пахучими пряностями и ароматным воском.

Придание покойнику приятного запаха считалось важной частью подготовки его души к переходу в загробный мир.

«В фильмах и книгах с теми, кто вдыхает запах мумифицированных тел, происходят всякие ужасы, - рассказывает профессор Бембибре. - Но в итоге все мы были удивлены тем, насколько приятным оказался этот запах».

Результаты работы команды ученых из Калифорнийского университета и Университета Любляны в Словении опубликовал в четверг журнал Американского общества химиков (Journal of the American Chemical Society)