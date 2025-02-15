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Департамент транспорта предупреждает: вечером в субботу дороги станут очень скользкими

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На дорогах в Эстонии сейчас очень скользко. Иллюстративное фото.
На дорогах в Эстонии сейчас очень скользко. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Департамент транспорта сообщает, что основные и второстепенные дороги во второй половине дня в Эстонии заснежены, либо заснежено пространство между полосами движения. Во многих местах Эстонии наблюдаются снегопады, видимость плохая, дороги скользкие.

Вечером будет облачно с прояснениями. Во многих местах будет идет снег, местами на побережье снегопад будет сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха - -5..-11°С. Дороги будут очень скользкие!

Информацию о дорожных условиях от участников дорожного движения ждут по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях можно смотреть на сайте http://tarktee.ee.

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