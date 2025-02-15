ФОТО В Латвии окунь разбил лобовое стекло автомобиля

Повреждения, вызванные грызунами, могут быть как дорогостоящими, так и трудно выявляемыми до появления явных технических проблем. Один из водителей столкнулся с неприятной ситуацией: оставив машину на улице на несколько дней, он обнаружил, что крыса перегрызла провода, а ремонт обошелся более чем в 700 евро. В другом случае мыши испортили обивку под капотом и части системы охлаждения, причинив ущерб на сумму 330 евро.

Царапины от птиц и собак

Серьезные повреждения кузову могут нанести и собаки, особенно если они, следуя охотничьему инстинкту, пытаются поймать спрятавшихся в моторном отсеке или под автомобилем животных.

Например, одна из застрахованных машин, оставленная на ночь на стоянке, подверглась нападению собаки, которая настолько исцарапала ее когтями, что ремонт обошелся в 3300 евро. Скорее всего, пес пытался вытащить из-под машины грызуна. В другом случае собаки пытались добраться до дикого животного, спрятавшегося под автомобилем, что привело к повреждениям на 790 евро, которые покрыла страховка.

«Инцидент с рыбой, выпавшей из лап птицы и разбившей лобовое стекло, действительно уникален для ERGO. Однако в целом повреждения автомобилей птицами - не редкость. Чаще всего это царапины, возникающие, когда птицы перемещаются по автомобилю, либо повреждения от предметов, которые они роняют с высоты», - рассказывает Рубене.

Так, в одном случае автомобиль, который долгое время стоял во дворе рядом с мусорными контейнерами, стал излюбленным местом отдыха птиц. Соседи замечали, что они проводят на машине много времени, и в итоге ее кузов оказался серьезно поцарапан. В этом случае страховая выплатила владельцу компенсацию в размере 900 евро.

Другой водитель обнаружил, что у его машины разбито заднее стекло. Предположительно, виновниками стали чайки, которые, охотясь за едой, уронили на автомобиль какой-то предмет. Ущерб в этом случае составил 290 евро.

«Повреждения автомобилей из-за животных случаются гораздо чаще, чем принято думать. Мы хотим напомнить, что такие случаи включены в покрытие KASKO, что позволяет владельцам избежать значительных финансовых потерь. Тем не менее мы рекомендуем водителям тщательно выбирать места для парковки и регулярно проверять моторный отсек, особенно в холодное время года, когда грызуны ищут укрытие в автомобилях», - подчеркивает представитель ERGO.