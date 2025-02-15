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ФОТО В Латвии окунь разбил лобовое стекло автомобиля

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Окунь, прилетевший с небес на лобовое стекло
Окунь, прилетевший с небес на лобовое стекло Фото: Publicitātes foto/Ergo

Водители ежедневно сталкиваются с самыми разными ситуациями, приводящими к повреждению автомобилей, но далеко не всегда они происходят в результате классических ДТП. Зачастую ущерб машинам наносят животные - птицы, грызуны, кошки, собаки и другие. Однако один из самых необычных страховых случаев, зафиксированных компанией ERGO в этом году по полису KASKO, доказывает, что даже рыбы могут представлять неожиданную угрозу для автомобиля, причиняя ущерб на сотни евро, сообщил Rus.TVNET.

Один из самых удивительных инцидентов произошел неподалеку от реки Вента, в Латвии. Владелец автомобиля, припаркованного во дворе, обнаружил, что его лобовое стекло разбито, а на поверхности видны рыбья чешуя и кровавые следы. Начав разбираться в причинах загадочного происшествия, водитель нашел рядом с машиной окуня длиной 34 см и весом около 700 граммов.

Анализ ситуации привел к выводу, что рыба, скорее всего, выпала из когтей пролетающей мимо хищной птицы и ударилась о стекло машины 

«Водители привыкли к тому, что неожиданные повреждения автомобилей случаются из-за ДТП, актов вандализма, стихийных бедствий или столкновений с дикими животными. Однако наша практика показывает, что и более мелкие животные могут угрожать безопасности транспортных средств: ежегодно мы получаем десятки таких заявок на страховые выплаты», - объясняет Санита Рубене, директор департамента урегулирования убытков ERGO.

Грызуны повреждают электропроводку, птицы, кошки и собаки царапают кузов - это лишь некоторые примеры проблем, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей 

Случай с рыбой, упавшей на автомобиль, стал одним из самых необычных, и компания выплатила владельцу компенсацию в размере 360 евро. 

Повреждение и подозреваемый.
Повреждение и подозреваемый. Фото: ERGO/No notikuma vietas

Однако, как отмечает Рубене, далеко не все инциденты с участием мелких животных обходятся столь скромными суммами.

Грызуны: неожиданные механики

Чаще всего ущерб автомобилям наносят грызуны - мыши и крысы, которые ищут теплые укрытия в моторных отсеках. Там они не только грызут изоляцию, но и повреждают провода, трубки и другие системы автомобиля. В ERGO поступали заявления о случаях, когда грызуны перегрызали форсунки системы AdBlue, патрубки турбины, задние ремни безопасности и даже автомобильные коврики.

Повреждения, вызванные грызунами, могут быть как дорогостоящими, так и трудно выявляемыми до появления явных технических проблем. Один из водителей столкнулся с неприятной ситуацией: оставив машину на улице на несколько дней, он обнаружил, что крыса перегрызла провода, а ремонт обошелся более чем в 700 евро. В другом случае мыши испортили обивку под капотом и части системы охлаждения, причинив ущерб на сумму 330 евро.

Царапины от птиц и собак

Серьезные повреждения кузову могут нанести и собаки, особенно если они, следуя охотничьему инстинкту, пытаются поймать спрятавшихся в моторном отсеке или под автомобилем животных.

Например, одна из застрахованных машин, оставленная на ночь на стоянке, подверглась нападению собаки, которая настолько исцарапала ее когтями, что ремонт обошелся в 3300 евро. Скорее всего, пес пытался вытащить из-под машины грызуна. В другом случае собаки пытались добраться до дикого животного, спрятавшегося под автомобилем, что привело к повреждениям на 790 евро, которые покрыла страховка.

«Инцидент с рыбой, выпавшей из лап птицы и разбившей лобовое стекло, действительно уникален для ERGO. Однако в целом повреждения автомобилей птицами - не редкость. Чаще всего это царапины, возникающие, когда птицы перемещаются по автомобилю, либо повреждения от предметов, которые они роняют с высоты», - рассказывает Рубене.

Так, в одном случае автомобиль, который долгое время стоял во дворе рядом с мусорными контейнерами, стал излюбленным местом отдыха птиц. Соседи замечали, что они проводят на машине много времени, и в итоге ее кузов оказался серьезно поцарапан. В этом случае страховая выплатила владельцу компенсацию в размере 900 евро.

Другой водитель обнаружил, что у его машины разбито заднее стекло. Предположительно, виновниками стали чайки, которые, охотясь за едой, уронили на автомобиль какой-то предмет. Ущерб в этом случае составил 290 евро.

«Повреждения автомобилей из-за животных случаются гораздо чаще, чем принято думать. Мы хотим напомнить, что такие случаи включены в покрытие KASKO, что позволяет владельцам избежать значительных финансовых потерь. Тем не менее мы рекомендуем водителям тщательно выбирать места для парковки и регулярно проверять моторный отсек, особенно в холодное время года, когда грызуны ищут укрытие в автомобилях», - подчеркивает представитель ERGO.

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