МНЕНИЕ Отставание в сфере развития искусственного интеллекта сделает Эстонию кем-то вроде нищего вассала

Искусственный интеллект может найти решения, которые человек не может придумать, или может, но только после огромных затрат времени и усилий. Потенциал промышленного искусственного интеллекта обусловлен тем, что он дает даже небольшой компании богатство знаний, позволяющее ей успешно конкурировать с крупными корпорациями. Как это повлияет на конкурентоспособность эстонских компаний на мировом рынке, довольно-таки очевидно.

Конечно, как и во всем хорошем, здесь есть по крайней мере одна загвоздка. В данном случае речь идет о том, кому принадлежит интеллектуальная собственность той или иной промышленной платформы ИИ. Мы можем быть абсолютно уверены, что, в отличие от чат-ботов более низкого уровня, промышленный ИИ не может быть общедоступным, иными словами, если у нас нет своего искусственного интеллекта, нам придется арендовать чужой.

Нетрудно представить ситуацию, когда ИИ, необходимый для конкурентной работы компании, будет составлять львиную долю затрат бизнеса в будущем. Именно здесь кроется опасность того, что эстонские компании станут жертвами нового феодализма и начнут платить десятину иностранным разработчикам. Следствием этого станет то, что Эстония не сможет вырваться из порочного круга субподряда, он просто изменит свою форму. Это, в свою очередь, означает, что среднестатистический житель Эстонии никогда не догонит по доходам страны Центральной Европы или Америки.

Однако будущее, созданное промышленным ИИ, не обязательно должно быть для нас мрачным. У нас есть выбор оказаться среди победителей, а не среди проигравших. Но это требует смелых и взвешенных решений.

Низкая концентрация капитала, типичная для небольшой страны, означает, что эстонское государство должно взять на себя бремя отечественного промышленного развития искусственного интеллекта, конечно же, с привлечением частного сектора и университетов. Конечно, международное сотрудничество не исключено, но оно все равно требует, чтобы у нас была и соответствующая деятельность в области развития. Итак, Эстонии нужна программа развития отрасли искусственного интеллекта.