Мы привыкли считать Эстонию страной, находящейся на передовой цифрового развития, и нас считают таковыми во всем мире. К сожалению, очевидно, что сейчас этот образ уже не соответствует действительности, пишет предприниматель Маркус Каэватс.
МНЕНИЕ ⟩ Отставание в сфере развития искусственного интеллекта сделает Эстонию кем-то вроде нищего вассала
Удивительно, но Эстония осталась пассивным сторонним наблюдателем в то время, когда мир вступает в новый этап развития, движимый ИИ (искусственным интеллектом). Ошибочно думать, что отставание от поезда ИИ - это лишь удар по нашему национальному самолюбию. К сожалению, это имело бы гораздо более серьезные последствия в экономической сфере, в которой мы как страна столкнулись бы с относительным обнищанием и укоренившимся вассальным положением, если мы не выйдем из нынешней летаргии.
Наибольшее внимание общественности получил общий искусственный интеллект, в сторону которой пытаются двигаться ChatGPT и подобные ему крупные языковые модели. В любом случае наиболее понятные последствия связаны с промышленным искусственным интеллектом, который помогает компаниям резко повысить производительность и конкурентоспособность и выйти на новые рынки.
Промышленный ИИ позволяет создать «умную фабрику», которая пока не существует в полном виде, но в ее развитие активно вкладываются многие страны и компании. Примерами являются Emerson и Empir Group в Швеции, SIX в Финляндии, опытно-конструкторские работы под эгидой Industry 4.0 в Германии, Alliance Industrie du Futur во Франции, национальный фонд исследований и инновационных технологий в Великобритании, Made in China 2025 в Китае и множество программ развития в США, Японии и Южной Корее.
Для «умной фабрики» характерно применение машинного обучения, больших языковых моделей, Интернета вещей и облачных решений по всей цепочке создания стоимости, которая включает в себя проектирование и разработку продукции, а также последующее управление производством, логистику и маркетинг.
Искусственный интеллект может найти решения, которые человек не может придумать, или может, но только после огромных затрат времени и усилий. Потенциал промышленного искусственного интеллекта обусловлен тем, что он дает даже небольшой компании богатство знаний, позволяющее ей успешно конкурировать с крупными корпорациями. Как это повлияет на конкурентоспособность эстонских компаний на мировом рынке, довольно-таки очевидно.
Конечно, как и во всем хорошем, здесь есть по крайней мере одна загвоздка. В данном случае речь идет о том, кому принадлежит интеллектуальная собственность той или иной промышленной платформы ИИ. Мы можем быть абсолютно уверены, что, в отличие от чат-ботов более низкого уровня, промышленный ИИ не может быть общедоступным, иными словами, если у нас нет своего искусственного интеллекта, нам придется арендовать чужой.
Нетрудно представить ситуацию, когда ИИ, необходимый для конкурентной работы компании, будет составлять львиную долю затрат бизнеса в будущем. Именно здесь кроется опасность того, что эстонские компании станут жертвами нового феодализма и начнут платить десятину иностранным разработчикам. Следствием этого станет то, что Эстония не сможет вырваться из порочного круга субподряда, он просто изменит свою форму. Это, в свою очередь, означает, что среднестатистический житель Эстонии никогда не догонит по доходам страны Центральной Европы или Америки.
Однако будущее, созданное промышленным ИИ, не обязательно должно быть для нас мрачным. У нас есть выбор оказаться среди победителей, а не среди проигравших. Но это требует смелых и взвешенных решений.
Низкая концентрация капитала, типичная для небольшой страны, означает, что эстонское государство должно взять на себя бремя отечественного промышленного развития искусственного интеллекта, конечно же, с привлечением частного сектора и университетов. Конечно, международное сотрудничество не исключено, но оно все равно требует, чтобы у нас была и соответствующая деятельность в области развития. Итак, Эстонии нужна программа развития отрасли искусственного интеллекта.