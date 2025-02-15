Департамент городского имущества предлагает разработать новую детальную планировку для Горхолла и прилегающих территорий, чтобы превратить этот район в современный развлекательный центр и открыть город к морю, учитывая и дальнейший план развития портовой зоны.
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Не опять, а снова ⟩ Таллинн инициирует новую детальную планировку территории Горхолла
Действующие детальные планировки были утверждены более семи лет назад, однако существующая застройка не получила дальнейшего целевого использования. Ограниченные возможности препятствовали развитию района и активизации предпринимательства, поэтому новая планировка должна определить дополнительные права на застройку и обновить функциональное назначение территории.