Не опять, а снова Таллинн инициирует новую детальную планировку территории Горхолла

Действующие детальные планировки были утверждены более семи лет назад, однако существующая застройка не получила дальнейшего целевого использования. Ограниченные возможности препятствовали развитию района и активизации предпринимательства, поэтому новая планировка должна определить дополнительные права на застройку и обновить функциональное назначение территории.