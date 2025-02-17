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Визит президента Эстонии к палестинцам: встреча за закрытыми дверями и противоречивый венок

Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei
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Большой частью в программе визита президента Эстонии на Ближний Восток стала поездка на Западный берег реки Иордан. Президенту Эстонии она позволила выслушать позицию палестинской стороны конфликта и предложить помощь, а журналисту оставила много вопросов без ответов и впечатлений - приятных и не очень.

Рано утром 13 февраля делегация во главе с президентом Аларом Карисом поехала на Западный берег реки Иордан. Пункт пропуска «Вифлеем», именуемый в народе «трехсотый», находится всего в нескольких километрах от такого значимого для всех христиан города.

К счастью, нашей государственной делегации не пришлось с паспортами проходить через собственно заслоны КПП. Если проходить КПП пешком, как обычные люди делают, то проходная очень обшарпанная и напоминает аналогичную в тюрьме: вокруг высокие бетонные стены с колючей проволокой.

В целях безопасности государственной делегации пункт закрыли для прохода, поэтому обычных для этого времени скучающих детей, покрикивающих мамаш и правоверных, совершающих намаз прямо в очереди, не было.

Пункт пропуска «Вифлеем», 8 октября 2024 г.
Пункт пропуска «Вифлеем», 8 октября 2024 г. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

С терминологией в отношении арабских территорий все сложно. Согласно израильскому административному делению, территория за КПП является округом Иудея и Самария, но за пределами Израиля наиболее распространенное бытовое название «Западный берег реки Иордан».

В 1988 году здесь было провозглашено создание Палестинского государства, однако большинство западных стран, включая Эстонию, его не признали. Для нас оно остается территорией Израиля, которая подконтрольна Палестинской национальной администрации, поэтому дальше мы ее так и будем называть - территория ПНА.

Управление территориями 

Палестинская национальная администрация была создана на основе соглашений между Израилем и Организацией освобождения Палестины, подписанными в Осло в 1993 году.

На Западном берегу реки Иордан были созданы административные районы с разным уровнем автономии: зона А управляется исключительно ПНА. Зона В управляется ПНА и Израилем. Зона С находится под полным военным и административным контролем Израиля. Города Вифлеем и Рамалла находятся в зоне А.

Гражданам Израиля после начала войны в 2023 году запретили въезд на территории, подконтрольные ПНА, поэтому эстонской делегации пришлось на пункте пропуска сменить машины и сопровождающих.

Представители ПНА забрали президента Эстонии и всю делегацию и на своих машинах с государственными флагами повезли в город, где родился Сын Божий. Для местных это было не абы какое событие: вдоль улиц толпились желающие разглядеть, кого же это везут с таким шиком и полицейскими маячками.

По дороге, расчищенной от других участников движения, кортеж быстро долетел до центральной площади Вифлеема, где находится здание полиции и местная культурная и историческая жемчужина - Базилика Рождества Христова.

Президента Эстонии Алара Кариса приветствует митрополит Венедикт. По левую руку от митрополита - брат Луис Энрике Сеговия. Справа от митрополита - архиепископ Мовсес (Мовсесян). Справа от Алара Кариса - министр туризма и древностей ПНА Хани Наджи Атталла Абд аль-Масих «Хайек».
Президента Эстонии Алара Кариса приветствует митрополит Венедикт. По левую руку от митрополита - брат Луис Энрике Сеговия. Справа от митрополита - архиепископ Мовсес (Мовсесян). Справа от Алара Кариса - министр туризма и древностей ПНА Хани Наджи Атталла Абд аль-Масих «Хайек». Фото: Райго Паюла, канцелярия президента Эстонии

В Вифлееме президента Алара Кариса встретили митрополит Венедикт, представители других церквей и местные чиновники. После приветствий для президента и остальных членов делегации устроили экскурсию по базилике. Эта христианская церковь построена, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа.

Базилика вместе с Храмом Гроба Господня является одним из главных христианских храмов Святой земли. Она находится в совместном использовании Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви и францисканского ордена Римско-католической церкви.

Главным в команде духовных лиц был митрополит Венедикт (Георгиос Цекурас) - епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Диокесарийский, патриарший эпитроп Вифлеема. Остальные церкви представляли не их главы.

Так, не было кустода Святой Земли Франческо Паттона, вместо него присутствовал брат Луис Энрике Сеговия, хранитель монастыря в Вифлееме. (Кустодия Святой Земли - самостоятельный административный округ католического ордена францисканцевприм. ред). 

Также не было Иерусалимского патриарха Армянской апостольской церкви Нурхана Манукяна, вместо него Иерусалимский патриархат ААЦ представлял архиепископ Мовсес (Мовсесян).

Слева направо: архиепископ Армянской апостольской церкви Мовсес, брат Луис Энрике Сеговия, митрополит Венедикт, президент Эстонии Алар Карис, министр туризма Хани Наджи Атталла Абд аль-Масих, мэр Вифлеема Антон Салман, руководитель фонда Bethlehem Development Foundation Хулуд Д'ейбес, глава муниципалитета Бейт-Сахур Джихад Хаир.
Слева направо: архиепископ Армянской апостольской церкви Мовсес, брат Луис Энрике Сеговия, митрополит Венедикт, президент Эстонии Алар Карис, министр туризма Хани Наджи Атталла Абд аль-Масих, мэр Вифлеема Антон Салман, руководитель фонда Bethlehem Development Foundation Хулуд Д'ейбес, глава муниципалитета Бейт-Сахур Джихад Хаир. Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Затем президента и других гостей провели в цокольный этаж церкви, где находится приемная митрополита Венедикта. Портрет Ясира Арафата в палатах владыки мне показался лишним, но Арафат так Арафат - кого хотят, того и вешают на свои стены. Кофе с кардамоном, восточные сладости, детский хор - все это было на высоте.

Общение президента Эстонии с церковными и гражданскими чиновниками шла в формате человеческого разговора, а не митинга, микрофонов не было. Слышно было так себе, но если напрячься, то содержании беседы можно было понять.

Встреча в палатах митрополита Венедикта, патриаршего эпитропа Вифлеема. В центре - президент Эстонии Алар Карис. По правую руку от президента - чиновники ПНА и муниципалитетов. По левую руку от президента - митрополит Венедикт.
Встреча в палатах митрополита Венедикта, патриаршего эпитропа Вифлеема. В центре - президент Эстонии Алар Карис. По правую руку от президента - чиновники ПНА и муниципалитетов. По левую руку от президента - митрополит Венедикт. Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Из гражданской администрации на встрече были министр туризма и древностей ПНА Хани Наджи Атталла Абд аль-Масих «Хайек», мэр Вифлеема Антон Салман и глава муниципалитета Бейт-Сахур Джихад Хаир, а также руководитель фонда Bethlehem Development Foundation Хулуд Д'ейбес. 

Звездным докладчиком в этой беседе, пока мужчины помалкивали, была Хулуд Д'ейбес. Доктор философии, архитектор и дипломат Д'ейбес уже 25 лет занимается сохранением культурных ценностей. В том, что она говорила, не было политических заявлений или требований, они были понятны и просты.

Д'ейбес рассказывала о проблемах в области образования, о низкой занятости молодежи, о необходимости поддерживать туризм на территории ПНА и сохранять культурные и исторические ценности. Для меня именно она оказалась самым приятным впечатлением от поездки на территорию ПНА: умная женщина, знающая, что нужно делать, и не громыхавшая политическими лозунгами.

Рамалла - город контрастов

Следующим этапом визита президента стала поездка в Рамаллу, где Алар Карис встретился с премьер-министром ПНА Мохаммедом Мустафой. В городе, который выполняет роль столицы, расположены министерства ПНА, всего их пятнадцать. 

Еще примерно столько же в Рамалле специальных административных учреждений: администрация города Иерихона, Палестинский экономический совет, Совет по делам молодежи и спорта и много чего еще.

Министерства и ведомства занимают огромные комплексы зданий на несколько кварталов: очень пышные и красивые. В Эстонии мы непременно обсуждали бы, что чиновники должны экономить наши деньги и переехать в здания поскромнее.

Очевидно, благодаря щедрой международной помощи в ПНА эти многочисленные административные структуры являются главными работодателями в Рамалле. Такие административные комплексы вполне могли бы вместить чиновников страны с 20-миллионным населением.

Офис премьер-министра Мухаммада Мустафы находится за глухой высокой оградой. Принятые для такого уровня визитов протокольные мероприятия соблюдены - оркестр, дорожка, совместные фото президента и представителей ПНА.

Прием президента Алара Кариса премьер-министром ПНА Мухаммедом Мустафой.
Прием президента Алара Кариса премьер-министром ПНА Мухаммедом Мустафой. Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

На встречу с премьер-министром пустили не всех: на входе охрану президента Кариса и еще нескольких членов делегации мягко, но уверенно отделили от тех, кто будет допущен к беседе за закрытыми дверями. О содержании беседы мне известно из вторых рук.

Делегации обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, доставку гуманитарной помощи в Газу и сотрудничество Эстонии с ПНА. «С премьер-министром наш президент обсудил восстановление разрушенного сектора Газа, реформирование системы образования и улучшение публичных услуг, предоставляемых населению», - рассказал член делегации, который на закрытой встрече был.

Темы, которые Алар Карис обсудил с Мухаммедом Мустафой

Президент счёл важным достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, чтобы в Газу могла поступать гуманитарная помощь. 

Алар Карис и Мухаммед Мустафа.
Алар Карис и Мухаммед Мустафа. Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Он подтвердил, что Эстония продолжит поддерживать Палестину через международные организации. На встрече обсудили и предложения Европейского союза для укрепления ПНА. Готовность ПНА взять сектор Газа под совместное управление рассматривается как один из возможных вариантов решения так называемой «проблемы Газы». Эстония готова поделиться своим опытом в области электронного управления и цифровизации, чтобы помочь развитию региона. Эстония в этих вопросах давно сотрудничает с Палестинской администрацией, поддерживала ее дипломатов через стипендиальные программы. 

Дым сигарет с ментолом

Беседа делегаций длилась очень долго. Если сравнивать с программой, подготовленной палестинской стороной для нашего визита, мы задержались на территории ПНА часа на два дольше, чем планировалось.

Рукопожатие президента Алара Кариса и премьер-министра ПНА Мухаммеда Мустафы.
Рукопожатие президента Алара Кариса и премьер-министра ПНА Мухаммеда Мустафы. Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Пока президент Алар Карис и его советники обсуждали вопросы сотрудничества, недопущенные к премьер-министру Мохаммеду Мустафе сидели в приемной и пили кофе. В смежных комнатах этой большой приемной на нескольких диванах расположились сотрудники офиса премьер-министра.

Дверь не закрывали и нам была видна типичная картина для офиса, где людей не очень-то нагружают работой: кто-то постоянно уходил и приходил, бесконечно пили кофе и курили, время от времени спрашивая у нас, не хотим ли и мы чего.

Кто-то звонил Ахмаду или Ахмеду, или Мустафе и ему все передавали приветы и снова закуривали. Курили работники этого офиса прямо в комнате, меланхолично пуская колечки дыма к потолку, что для европейцев - уже оставшееся в далеком прошлом воспоминание о временах, когда законы не были столь строги к курильщикам.

Офис-менеджер этого царства грациозно плавала туда-сюда и за компьютер при нас так и не села. С другой стороны, кофе у них готовят действительно отменный, да и в целом организован визит был очень профессионально, без досадных накладок. Главное ведь в работе - результат, а он был обеспечен.

Музей спорных героев

Посещение музея и мемориала Ясира Арафата стояли в программе последними. Возложение венков к национальным святыням как протокольное мероприятие призвано заявить об уважении к принимающей стороне.

Во многих других случаях здесь было бы практически не о чем рассказывать: мероприятия с символическим значением сами по себе бессюжетны. В данном же случае сами национальные святыни оказались достаточно неоднозначными.

Возложение венка на могилу лидера Организации освобождения Палестины, главы боевого крыла ХАМАС Ясира Арафата.
Возложение венка на могилу лидера Организации освобождения Палестины, главы боевого крыла ХАМАС Ясира Арафата. Фото: Postimees

Для сторонников Палестины без евреев Арафат является борцом за независимость и национальное освобождение. Но также он возглавлял в свое время боевое крыло группировки ХАМАС и и превратил террор в форму политической борьбы.

Алар Карис в Музее Ясира Арафата.
Алар Карис в Музее Ясира Арафата. Фото: Raigo Pajula, Vabariigi Presidendi Kantselei

Затем в программе было предусмотрено посещение музея борьбы палестинского народа. Во все детали мне вдаваться даже не нужно, чтоб объяснить, что меня напрягло в музее: в самом ее начале экспозиции много фотографий еще одного национального героя - бывшего муфтия Иерусалима Амина аль-Хуссейни. 

Фото Муфтия Иерусалима с 1921 г. Амина аль-Хуссейни в музее Ясира Арафата.
Фото Муфтия Иерусалима с 1921 г. Амина аль-Хуссейни в музее Ясира Арафата. Фото: Anastasiya Tido

О нем достаточно знать, что этот человек ездил в гости к Адольфу Гитлеру. В самый разгар Холокоста он много раз посещал нацистскую Германию, встречался с представителями военного руководства и самим фюрером.

На волнах радиостанций Рейха аль-Хуссейни призывал к «окончательному решению еврейского вопроса». Гитлер обещал аль-Хусейни, что немецкие войска «освободят арабов на Ближнем востоке», и что «главной целью Германии будет уничтожение евреев». Среди близких друзей муфтия был Йоханн фон Леерс, идеолог ведомства Геббельса.

Все эти данные никем не оспариваются - есть многочисленные фотографии и кинохроника тех лет, где мы можем увидеть картину дружбы двух исторических персонажей, которые поставили себе цель уничтожить евреев.

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