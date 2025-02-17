Визит президента Эстонии к палестинцам: встреча за закрытыми дверями и противоречивый венок

Большой частью в программе визита президента Эстонии на Ближний Восток стала поездка на Западный берег реки Иордан. Президенту Эстонии она позволила выслушать позицию палестинской стороны конфликта и предложить помощь, а журналисту оставила много вопросов без ответов и впечатлений - приятных и не очень.

Рано утром 13 февраля делегация во главе с президентом Аларом Карисом поехала на Западный берег реки Иордан. Пункт пропуска «Вифлеем», именуемый в народе «трехсотый», находится всего в нескольких километрах от такого значимого для всех христиан города.

К счастью, нашей государственной делегации не пришлось с паспортами проходить через собственно заслоны КПП. Если проходить КПП пешком, как обычные люди делают, то проходная очень обшарпанная и напоминает аналогичную в тюрьме: вокруг высокие бетонные стены с колючей проволокой.

В целях безопасности государственной делегации пункт закрыли для прохода, поэтому обычных для этого времени скучающих детей, покрикивающих мамаш и правоверных, совершающих намаз прямо в очереди, не было.

Пункт пропуска «Вифлеем», 8 октября 2024 г. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

С терминологией в отношении арабских территорий все сложно. Согласно израильскому административному делению, территория за КПП является округом Иудея и Самария, но за пределами Израиля наиболее распространенное бытовое название «Западный берег реки Иордан».

В 1988 году здесь было провозглашено создание Палестинского государства, однако большинство западных стран, включая Эстонию, его не признали. Для нас оно остается территорией Израиля, которая подконтрольна Палестинской национальной администрации, поэтому дальше мы ее так и будем называть - территория ПНА.