Согласно поданному в полицию заявлению, неизвестный измазал краской двери, колонны и ступени здания и скрылся с места происшествия, сообщает YLE.
Вандалы испортили фасад знаменитого художественного музея
Сегодня, в субботу 15 февраля вход в художественный музей Ateneum в Хельсинки забрызгали желтой краской.
Согласно поданному в полицию заявлению, неизвестный измазал краской двери, колонны и ступени и скрылся с места происшествия.
Полиция расследует дело по статье «порча имущества». Подробности инцидента пока неизвестны. Также непонятно, действовал ли злоумышленник в одиночку.
Фото испорченного фасада можно увидеть ЗДЕСЬ.