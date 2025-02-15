Вандалы испортили фасад знаменитого художественного музея

Сегодня, в субботу 15 февраля вход в художественный музей Ateneum в Хельсинки забрызгали желтой краской.

Согласно поданному в полицию заявлению, неизвестный измазал краской двери, колонны и ступени и скрылся с места происшествия.

Полиция расследует дело по статье «порча имущества». Подробности инцидента пока неизвестны. Также непонятно, действовал ли злоумышленник в одиночку.

Фото испорченного фасада можно увидеть ЗДЕСЬ.