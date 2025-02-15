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Вандалы испортили фасад знаменитого художественного музея

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Художественный музей Ateneum в Хельсинки.
Художественный музей Ateneum в Хельсинки. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно поданному в полицию заявлению, неизвестный измазал краской двери, колонны и ступени здания и скрылся с места происшествия, сообщает YLE.

Сегодня, в субботу 15 февраля вход в художественный музей Ateneum в Хельсинки забрызгали желтой краской.

Согласно поданному в полицию заявлению, неизвестный измазал краской двери, колонны и ступени и скрылся с места происшествия.

Полиция расследует дело по статье «порча имущества». Подробности инцидента пока неизвестны. Также непонятно, действовал ли злоумышленник в одиночку.

Фото испорченного фасада можно увидеть ЗДЕСЬ.

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