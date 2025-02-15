Мэрия Парижа дала имя Алексея Навального улице в 16-м округе. Решение было принято 12 февраля, накануне первой годовщины смерти российского оппозиционера, передает «Новая газета».
В Париже в честь Алексея Навального назвали улицу недалеко от посольства России
Переименование улицы в честь Навального стало исключительным, поясняет Le Monde. Обычно имя публичной фигуры присваивается улицам не ранее чем через пять лет после смерти.
«Выбор 16-го округа был сделан по двум причинам: этот округ исторически был домом для русской диаспоры в Париже, и это также место расположения российского посольства», - отметила в пресс-релизе мэрия французской столицы.