Налоговые возвраты и вычеты

Однако не все налоговые возмещения отменены. Добровольные накопительные пенсионные выплаты, или третий уровень, по-прежнему могут быть вычтены из налогооблагаемого дохода. Третий пенсионный уровень имеет право на 20-процентную скидку подоходного налога на сделанные в течение года взносы, которые не превышают 15 процентов облагаемого налогом дохода в Эстонии, но не более 6000 евро.

«Подоходный налог может быть возвращен из взноса, внесенного в третью ступень, если в течение года было уплачено больше возмещаемой суммы, - сказал Корк. - Кроме того, вы можете продолжать вычитать из налогооблагаемого дохода собственные расходы или расходы на образование вашего ребенка в размере до 1200 евро в год. Если стоимость обучения превышает эту сумму, например, в виде расходов на хобби или обучение нескольких детей, оставшаяся часть стоимости обучения может быть передана вашему супругу или зарегистрированному партнеру».

Декларация инвестиций

В последние годы все больше эстонцев начали активно инвестировать. Особенно люди, которые инвестировали в фондовые рынки США, повлияли на общий рост рынка в прошлом году.