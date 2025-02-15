Декларирование доходов официально началось сегодня. В соответствии с новыми изменениями большинство получит меньше возврата, чем раньше. Каспар Корк, руководитель направления банковского обслуживания физических лиц Luminor Eesti, рассказал о том, что следует учитывать при декларировании доходов.
Налоговое разочарование: многие привыкшие к возвращению в марте переплаченного налога люди нынче расстроятся (1)
Сегодня тот день, которого эстонцы ждут каждый год - с 15 февраля декларацию о доходах за прошлый год можно подать в э-среде налогового ведомства. В течение многих лет декларирование доходов сравнивали с ездой на велосипеде - повторением уже изученного действия, но в этом году несколько важных изменений приведут к меньшему возмещению налога, чем обычно.
Каспар Корк, руководитель отдела банковского обслуживания физических лиц Luminor Eesti, отмечает, что хотя многие работники в начале года заметили снижение зарплаты на своем банковском счете из-за повышения ставки подоходного налога с 20 процентов до 22 процентов, это изменение не влияет на налогообложение прошлогодних доходов.
«Новый, более высокий подоходный налог применяется к доходам этого года и, таким образом, влияет на декларацию, поданную в следующем, 2026 году», - сказал Каспар Корк.
Однако декларация о подоходном налоге в этом году сопровождается важным изменением в вычете необлагаемого налогом дохода, что для многих означает меньший возврат налога, чем раньше.
«Раньше можно было применить вычет к содержанию двух и более детей и процентам по жилищному кредиту, а неиспользованный необлагаемый налогом доход можно было передать супругу, но в этом году такой возможности уже нет, - пояснил Корк. - Вот почему тысячам людей, которые годами привыкли к определенной сумме «дополнительного дохода» в начале марта, в этом году придется согласиться на значительно меньший возврат налога или даже не получить его вообще».
Налоговые возвраты и вычеты
Однако не все налоговые возмещения отменены. Добровольные накопительные пенсионные выплаты, или третий уровень, по-прежнему могут быть вычтены из налогооблагаемого дохода. Третий пенсионный уровень имеет право на 20-процентную скидку подоходного налога на сделанные в течение года взносы, которые не превышают 15 процентов облагаемого налогом дохода в Эстонии, но не более 6000 евро.
«Подоходный налог может быть возвращен из взноса, внесенного в третью ступень, если в течение года было уплачено больше возмещаемой суммы, - сказал Корк. - Кроме того, вы можете продолжать вычитать из налогооблагаемого дохода собственные расходы или расходы на образование вашего ребенка в размере до 1200 евро в год. Если стоимость обучения превышает эту сумму, например, в виде расходов на хобби или обучение нескольких детей, оставшаяся часть стоимости обучения может быть передана вашему супругу или зарегистрированному партнеру».
Декларация инвестиций
В последние годы все больше эстонцев начали активно инвестировать. Особенно люди, которые инвестировали в фондовые рынки США, повлияли на общий рост рынка в прошлом году.
«У физического лица есть два основных варианта инвестирования: либо инвестировать в обычную систему (т.е. через счет ценных бумаг), либо в систему инвестиционных счетов. Если в обычной системе вам придется декларировать продажу и обмен ценных бумаг и платить подоходный налог с полученной прибыли, то есть и возможность отсрочить уплату подоходного налога через инвестиционный счет, - пояснил Корк. - В последнем случае налоговое обязательство возникает только в том случае, если списания с инвестиционного счета превышают взносы. Однако это не освобождает от обязанности декларировать: чтобы декларировать данные инвестиционного счета, их необходимо отправить из интернет-банка в декларацию о доходах до начала подачи декларации - таким образом обеспечивается, что данные уже предварительно заполнены в системе».
Кто должен декларировать доходы?
Декларацию о доходах должны подать все, кто в 2024 году получил через платформу зарплату или плату за услуги, с которых не был удержан подоходный налог, кто осуществил платежи в третий уровень, продал недвижимость или получил доход от аренды, с которого не был удержан подоходный налог, использовал необлагаемый налогом доход больше, чем положено, или оплатил расходы на обучение.
Часть данных отправляется в Налогово-таможенный департамент автоматически, например, информация, полученная от работодателя или банка, является частью так называемых предварительно заполненных данных. Однако физическое лицо должно декларировать определенные источники дохода, например, доход, полученный в зарубежной стране, или доход от предпринимательской деятельности.
Декларацию не должны заполнять люди, у которых правильно удержан подоходный налог со всех доходов или чей доход не превышает общий необлагаемый налогом доход - 7848 евро в год или 9312 евро в год в пенсионном возрасте.
Срок подачи деклараций о подоходном налоге за 2024 год - 30 апреля, а возврат Налогово-таможенный департамент начнет с 5 марта.