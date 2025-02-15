«Европа должна обрести уверенность в себе, взять на себя ответственность и действовать, чтобы стать сильнее, а когда Европа сильна, силен и трансатлантический альянс, - сказал Цахкна. - Прошло время, когда мы ожидали, что нашу безопасность обеспечит кто-то другой. Европе нужно перепрыгнуть с заднего сиденья автомобиля за руль».

Цахкна подчеркнул необходимость срочного укрепления обороноспособности Европы, поэтому, по его словам, заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Еврокомиссия инициирует процесс смягчения бюджетных правил ЕС с целью увеличения расходов на оборону, является своевременным.

«Это необходимо для Европы и Эстонии, чтобы увеличить расходы на оборону», - отметил Цахкна, добавив, что необходимо срочно принять решение о финансировании оборонного сектора из фондов ЕС.

Говоря об агрессии России против Украины, Цахкна подчеркнул, что позиции России не сильны, российская экономика находится в плачевном состоянии, и, несмотря на привлечение северокорейских солдат, Украина удерживает районы в Курской области.

«Сейчас не время спешить за стол переговоров, а скорее нужно еще больше усилить давление на Россию, чтобы она наконец отказалась от первопричины агрессии - ее цели уничтожить Украину и реорганизовать архитектуру европейской безопасности, - заявил Цахкна. - Только тогда станет возможным достижение прочного мира в Европе».

По словам Цахкна, также очевидно, что невозможно принимать решения о будущем Украины без Украины и о будущем Европы без Европы. По словам Цахкна, президент Зеленский был прав, заявив в своей речи, что ситуации, когда Путин якобы является самым влиятельным союзником по НАТО, необходимо положить конец.

«Мы не можем позволить Путину принимать решения о будущем НАТО, эти решения должны приниматься только самими союзниками по НАТО», - заявил Цахкна.