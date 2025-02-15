ФОТО Замерзший заливной луг рядом с Эмайыги стал местом проведения спонтанного конькобежного фестиваля

Замерзший заливной луг расположен в районе Ихасте на границе с Аннелинна. Вернее, созданный природой каток тянется на несколько сотен метров в обе стороны. В любом случае, он во много раз больше катка на Тартуской ратушной площади.

Если в середине недели коньки надевало всего несколько человек, то в субботу утром вся поляна у дороги Ихасте превратилась в фестивальную площадку. Машины, припаркованные по обочинам дороги, и горожане, интересующиеся катком, сменяли друг друга, но большое количество людей, наслаждающихся зимней погодой, по-прежнему проводило время на льду.