Несколько дней назад в тартуском районе Ихасте луг, затопленный паводковыми водами Эмайыги еще в конце января, наконец покрылся льдом. В начавшиеся выходные многие горожане взяли коньки и начали там развлекаться.
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ФОТО ⟩ Замерзший заливной луг рядом с Эмайыги стал местом проведения спонтанного конькобежного фестиваля
Замерзший заливной луг расположен в районе Ихасте на границе с Аннелинна. Вернее, созданный природой каток тянется на несколько сотен метров в обе стороны. В любом случае, он во много раз больше катка на Тартуской ратушной площади.