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На шоссе Таллинн-Пярну из-за тяжелого ДТП частично перекрыто движение

Обновлено 15 февраля 2025, 19:12
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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Из-за серьезного дорожно-транспортного происшествия на 58-м километре шоссе Таллинн-Пярну в Рапламаа, в районе Ваймыйза, движение по шоссе в направлении Пярну в районе этого участка сейчас закрыто.

По данным Департамента полиции и погранохраны, на шоссе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, в одной машине находился только водитель, в другой были два человека.

Бригада Скорой помощи приступила на месте аварии к медосмотру находившихся в машинах людей. Полиция выясняет причины происшествия.

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