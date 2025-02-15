Из-за серьезного дорожно-транспортного происшествия на 58-м километре шоссе Таллинн-Пярну в Рапламаа, в районе Ваймыйза, движение по шоссе в направлении Пярну в районе этого участка сейчас закрыто.
На шоссе Таллинн-Пярну из-за тяжелого ДТП частично перекрыто движение
По данным Департамента полиции и погранохраны, на шоссе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, в одной машине находился только водитель, в другой были два человека.
Бригада Скорой помощи приступила на месте аварии к медосмотру находившихся в машинах людей. Полиция выясняет причины происшествия.