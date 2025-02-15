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На перекрестке в снегопад столкнулись три автомобиля

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Место сегодняшней аварии на перекрестке Мяо.
Место сегодняшней аварии на перекрестке Мяо. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня днем ​​на перекрестке Мяо было зафиксировано ДТП с участием трех транспортных средств. Авария произошла в сложных дорожных условиях, когда видимость была затруднена из-за снегопада, а дорога была скользкой. В результате аварии никто серьезно не пострадал.

Сегодня днем ​​на перекрестке Мяо было зафиксировано ДТП с участием машин Volkswagen, Mercedes и Toyota. В результате происшествия никто не пострадал, речь идет о страховом случае, сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.

«На перекрестке Мяо столкнулись Volkswagen и Mercedes, и, чтобы не столкнуться с ними, Toyota съехала с дороги, а затем врезалась в дорожный знак», - пояснил Каллас.

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