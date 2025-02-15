На перекрестке в снегопад столкнулись три автомобиля

Сегодня днем ​​на перекрестке Мяо было зафиксировано ДТП с участием трех транспортных средств. Авария произошла в сложных дорожных условиях, когда видимость была затруднена из-за снегопада, а дорога была скользкой. В результате аварии никто серьезно не пострадал.