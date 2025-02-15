Уроки железной леди. Как политическое наследие Маргарет Тэтчер влияет на современную Британию

Но потом пришла победа в Фолклендской войне, экономика страны стала быстро восстанавливаться и пошла в рост, поэтому о «вреде» приватизации и журналисты, и политики, и даже народ на время забыли.

Британский авианосец. Фото: Getty Images

Сегодня дела у британской экономики так себе, политики думают, что с этим делать, у власти - лейбористы, и в политическую повестку дня снова вошел вопрос о ренационализации.

Первыми в списке на данный момент стоят железные дороги. Улучшится ли после этого их работа? Трудно сказать, потому что первым делом властям придется искать средства для того, чтобы модернизировать устаревшую инфраструктуру. Денег же, как водится, в государственном сундуке не так уж много.

Но запрос на ренационализацию в стране есть. Согласно данным компании YouGov, специализирующейся на исследовании рынков и анализе данных, большинство британцев возражает против национализации всего лишь трех отраслей: телефонных операторов и интернет-провайдеров, банков и авиалиний. Будущее всех остальных составляющих экономики теоретически может находиться под вопросом.

Возможно, главным свидетельством того, что наследие Маргарет Тэтчер живо и продолжает оказывать влияние на современных политиков, является тот факт, что как только Кир Стармер обосновался на Даунинг-стрит 10, он тут же велел убрать портрет своей знаменитой предшественницы из своего кабинета.