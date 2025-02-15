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Интервью с Каей Каллас в Мюнхене: встреча с вице-президентом США была исключительно хорошей (1)

Перевод: Павел Соболев
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Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции.
Кая Каллас выступает на Мюнхенской конференции. Фото: Karl-Josef Hildenbrand / Müncheni julgeolekukonverents

Верховный представитель ЕС Кая Каллас предполагает, что критическая в отношении Европы речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене могла быть ориентирована на нужды внутренней политики США, при этом свою закрытую встречу с американским вице-президентом Каллас описывает словами «очень-очень хорошая».

- Как вы узнали, что президент Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным?

- Я только что приехала из Страсбурга в Париж, где у нас была встреча Веймарской группы, то есть министров иностранных дел Польши, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.

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