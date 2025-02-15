- Как вы узнали, что президент Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным?

- Я только что приехала из Страсбурга в Париж, где у нас была встреча Веймарской группы, то есть министров иностранных дел Польши, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.