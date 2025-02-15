Верховный представитель ЕС Кая Каллас предполагает, что критическая в отношении Европы речь вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене могла быть ориентирована на нужды внутренней политики США, при этом свою закрытую встречу с американским вице-президентом Каллас описывает словами «очень-очень хорошая».
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Интервью с Каей Каллас в Мюнхене: встреча с вице-президентом США была исключительно хорошей (1)
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