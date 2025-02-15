ФОТО Баскетбольный кубок Эстонии выиграл BC Kalev/Cramo

После не слишком удачного старта тартусцы взяли в итоге игру под свой контроль, в начале последней четверти их преимущество особенно увеличилось. Отставая в начале финальной четверти 57:70, BC Kalev/Cramo сравнял счет после броска Севери Каукиайнена за 3:40 до конца, а через минуту благодаря точности этого же игрока таллиннцы уже были впереди о счетом 81:77.

При счете 81:79 главный тренер тартусцев Айвар Куусмаа получил два технических фола подряд после фола против Стефана Ваакса, Куусмаа удалили, BC Kalev/Cramo со штрафных набрал четыре очка подряд, и догнать таллиннцев не удалось. Каукиайнен набрал 17 очков за последние десять минут и в общей сложности - 28 очков.

Первый важный титул в этом сезоне был разыгран в достойных декорациях. При аншлаге в спорткомплексе Nord все увидели хороший, страстный баскетбол. Если тот же дух сохранится и весной, придется время внести экстраординарные изменения в правила и вернуть финальную серию чемпионата к семи играм вместо нынешних пяти! Это предложение нужно воспринимать через призму юмора, ведь сначала эти клубы еще должны дойти до финальной серии чемпионата.

«Калев» начал подготовку к евросерии на волне закаливания характера. Первые четыре атаки завершились попаданием в корзину, соперники не попадали, поэтому быстрый первоначальный успех был достигнут благодаря точности Каукиайнена и Леемета Беклера. Хотя затем гости тоже начали попадать в корзину, «Калев» некоторое время продолжал безошибочно атаковать, и преимущество увеличилось до 19:7.

Но когда тартусцы наладили игру в защите, игра пошла под их диктовку. Последние пять минут первой четверти они выиграли со счетом 11:4, а вторую четверть - 31:19. Команда, которая долго искала свою игру в начале сезона и после ухода Мейсона Бурсье на время провалилась в яму, теперь выглядит совсем по-другому. Это уже показала победа над Rapla со счетом 100:68 в полуфинале, что тоже добавило уверенности перед финалом. Язык тела тартусцев и поддержка друг друга также заслуживают похвалы. Но на этот раз всего этого чуть не хватило до последних минут игры.