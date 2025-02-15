Полиция просит помощи в поисках женщины, чье состояние вызывает тревогу: держит в руках лист бумаги, но сторонится людей

Сегодня в полицию сообщили, что в деревне Тилси в Пыльвамаа была замечена на улице женщина 20-30 лет, которая выглядела растерянной; создавалось впечатление, что она уже долгое время находилась на холоде. Когда к женщине подошли прохожие, она не ответила на их вопросы, и отошла в сторону.