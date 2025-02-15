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Полиция просит помощи в поисках женщины, чье состояние вызывает тревогу: держит в руках лист бумаги, но сторонится людей

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Полиция просит у населения помощи в поисках женщины, которой может перемещаться в деревне Тилси в Пыльваской волости. Вполне вероятно, что женщина находится в неясном сознании.

Сегодня в полицию сообщили, что в деревне Тилси в Пыльвамаа была замечена на улице женщина 20-30 лет, которая выглядела растерянной; создавалось впечатление, что она уже долгое время находилась на холоде. Когда к женщине подошли прохожие, она не ответила на их вопросы, и отошла в сторону.

На женщине темная одежда, в частности, куртка с капюшоном, возможно, она ходит с листом белой бумаги в руках.

Полиция связалась с местными социальными учреждениями, которые, к сожалению, не знали женщину, похожую на это описание.

Полиция просит всех, кто увидит женщину, соответствующую подобному описанию, передвигающуюся в этом районе, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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