На волосок от гибели: в Валга 16-летнюю девушку сбил поезд

Приближаясь к переезду, машинист поезда заметил, что дорогу собирается перейти девушка с телефоном в руке и в наушниках, которая не смотрела на поезд, сообщил представитель PPA Каарел Каллас. «Тогда машинист локомотива подал сигнал и нажал аварийный тормоз. К сожалению, поезд не успел остановиться и сбил девушку».

После столкновения девушка поднялась на ноги самостоятельно, машинист впустил ее в поезд, где она могла находиться в тепле, и откуда ее забрала Скорая помощь, которая на всякий случай отвезла ее в больницу на обследование.