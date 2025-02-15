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На волосок от гибели: в Валга 16-летнюю девушку сбил поезд

Перевод: Павел Соболев
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В Валга девушка получила удар от поезда.
В Валга девушка получила удар от поезда. Фото: Erakogu

Сегодня примерно в 17:30 на железнодорожном переезде на улице Пикк в Валга 16-летняя девушка была сбита поездом.

Приближаясь к переезду, машинист поезда заметил, что дорогу собирается перейти девушка с телефоном в руке и в наушниках, которая не смотрела на поезд, сообщил представитель PPA Каарел Каллас. «Тогда машинист локомотива подал сигнал и нажал аварийный тормоз. К сожалению, поезд не успел остановиться и сбил девушку».

После столкновения девушка поднялась на ноги самостоятельно, машинист впустил ее в поезд, где она могла находиться в тепле, и откуда ее забрала Скорая помощь, которая на всякий случай отвезла ее в больницу на обследование.

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