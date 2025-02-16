G7: мирные переговоры повлияют на новые санкции против РФ

«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть привязаны к тому, предпримет ли РФ реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которые обеспечат Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному независимому государству», - говорится в документе от имени глав МИД США, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады и Японии. Они встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Министры наиболее экономически развитых стран мира пригрозили наложить на РФ «дополнительные расходы, если та не будет вести добросовестные переговоры, путем установления пределов цен на нефть и газ и путем повышения эффективности санкций против России».

Дональд Трамп - за возвращение к G8 с Россией

Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что выступает за возвращение к формату «большой восьмерки» с участием России. Та уже состояла в G8 с 1997 по 2014 год. После аннексии Крыма объединение продолжило работу в формате «большой семерки».

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила против предложения Трампа о возвращении к G8 с Россией. Однако глава дипломатии ФРГ отметила, что «если мы все вернемся на путь мира и эта политика агрессии изменится, то это, конечно, будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных областях».