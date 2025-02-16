В субботу родители, потерявшие детей, снова собрались в таллиннской церкви Олевисте на поминальную службу, чтобы найти поддержку и утешение среди людей, переживших подобное горе.
ФОТО ⟩ Родители, потерявшие детей, собрались в церкви Олевисте на поминальную службу
15 февраля в церкви Олевисте уже в десятый раз состоялась поминальная служба «Мосты души». Хотя она совпала с Международным днем детей, больных раком, на службе вспоминали всех ушедших детей, независимо от причины смерти, времени ухода или возраста.
«После потери ребенка остается огромная пустота. Важно сохранять семейные традиции, но порой нужна поддержка и вдохновение извне. Эта служба - одна из традиций и источников силы, которые помогают семьям», - объяснила организатор Лийви Лаос.