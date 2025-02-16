В австрийском городе Филлах 23-летний мигрант из Сирии напал с ножом на прохожих, убив 14-летнего подростка и ранив еще нескольких человек. Об этом в субботу сообщила полиция, пишет rus.tvnet.lv.
В Австрии беженец из Сирии зарезал подростка и ранил несколько прохожих
По данным правоохранителей, у задержанного есть действующий вид на жительство в Австрии.
Атака произошла днем в субботу в центре Филлаха, города на юге Австрии в федеральной земле Каринтия.
В результате нападения были ранены еще четыре человека.
Пока неизвестно, действовал ли преступник в одиночку. Полиция проверяет возможных сообщников и пытается установить, был ли нападавший знаком со своими жертвами.
Расследованием инцидента занимается криминальная полиция Австрии при поддержке Управления по защите государства и борьбе с экстремизмом федеральной земли Каринтия.