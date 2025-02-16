«Я рад вступить в партию, где меня ждут хорошие знакомые, с которыми мы работали в правительстве и занимались делами в Рийгикогу. У «Отечества» энергичная команда, и я верю, что вместе мы сможем достичь больших результатов. Наша цель одна: победить на осенних выборах, как в Пыльтсамаа, так и по всей Эстонии», - прокомментировал свое решение Таави Аас.

Реэт Алев заявила, что вступление в «Отечество» было для нее естественным шагом - она баллотировалась в составе партии на выборах в Рийгикогу в 2023 году. «Я давно смотрю в сторону “Отечества”. Сейчас подходящее время, чтобы вступить в партию, ведь наша цель общая: мы хотим сделать волость Пыльтсамаа лучше», - сказала Алева.

Заместитель председателя партии «Отечество» Айвар Кокк приветствовал новых членов партии: «Осень может казаться далекой, но на самом деле все региональные отделения “Отечества” уже активно занимаются составлением программ и избирательных списков. Я рад, что в Пыльтсамаа наши ряды пополнились такими опытными и уважаемыми людьми. Цель “Отечества” как в Йыгевамаа, так и по всей Эстонии - победить на местных выборах».