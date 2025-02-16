Минэкономики пообещало сделать госприложение удобным для предпринимателей

Ряд компаний получили приглашение от Фонда предпринимательства и инноваций (EISA) принять участие в семинарах, чтобы высказать свое мнение о том, какая информация и услуги должны быть доступны предпринимателям через государственное приложение.

Анализ структуры госприложения с точки зрения удобства для бизнеса выполнит аудит-консалтинговая компания PwC Estonia в сотрудничестве с минэкономики и Департаментом государственной информационной системы (RIA).

По словам руководителя проекта цифрового шлюза для предпринимателей отдела цифровой экономики MKM Аннели Сандер, в настоящее время проводятся встречи с предпринимателями.

«Мы привлекали предпринимателей к проходившим ранее семинарам, чтобы выяснить, какой они хотят видеть структуру главной страницы государственного портала и обновленного рабочего стола. Их предложения станут важной исходной информацией для разработки наиболее полезного для них решения к концу 2025 года», - сказала Сандер ERR.