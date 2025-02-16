Министерство экономики и коммуникаций (MKM) запросило ожидания предпринимателей от разрабатываемого государственного мобильного приложения Eesti.ee, чтобы оно стало более удобным для бизнеса, пишет Rus.ERR.
Минэкономики пообещало сделать госприложение удобным для предпринимателей
Ряд компаний получили приглашение от Фонда предпринимательства и инноваций (EISA) принять участие в семинарах, чтобы высказать свое мнение о том, какая информация и услуги должны быть доступны предпринимателям через государственное приложение.
Анализ структуры госприложения с точки зрения удобства для бизнеса выполнит аудит-консалтинговая компания PwC Estonia в сотрудничестве с минэкономики и Департаментом государственной информационной системы (RIA).
По словам руководителя проекта цифрового шлюза для предпринимателей отдела цифровой экономики MKM Аннели Сандер, в настоящее время проводятся встречи с предпринимателями.
«Мы привлекали предпринимателей к проходившим ранее семинарам, чтобы выяснить, какой они хотят видеть структуру главной страницы государственного портала и обновленного рабочего стола. Их предложения станут важной исходной информацией для разработки наиболее полезного для них решения к концу 2025 года», - сказала Сандер ERR.