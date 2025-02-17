Интервью Президент Карис в горячей точке: народы Израиля и Палестины могли бы признать друг друга настоящими

- Этот визит связан с тем, что Дональд Трамп стал президентом США и ведет активную политику в этом регионе?

- Нет, визит был запланирован заранее. Президент Израиля Ицхак Герцог тоже участвовал в подготовке этого визита. Его приезд в Эстонию был намечен еще год назад, но тогда он не состоялся, а сейчас мы встретились вот таким образом. В мире все меняется очень быстро, и не на все события можно среагировать мгновенно - необходимо смотреть вперед.

- Удалось ли вам обсудить с руководством Израиля, что можно было бы поддержать Украину?

- Конечно, одна из целей визита как раз заключалась в том, чтобы подчеркнуть, что конфликты происходят не только в этом регионе, но и рядом с нами. Эти войны разные, но между ними есть много общего. Прежде всего то, что в таких конфликтах страдают обычные люди - женщины, дети.

Когда войны заканчиваются, необходимо восстанавливать разрушенное. Мы видели, что происходит с палестинской стороны, что натворил ХАМАС. И в Израиле тоже. Иногда восстановление приходится начинать еще во время конфликта.

Президент Алар Карис и спикер Кнессета (парламента Израиля) Амир Охана. Иерусалим, 12.02.2025 г. Фото: Raigo Pajula

- У вас есть понимание, что нужно делать уже сейчас?

- Смотрите. Если конфликт продолжается уже так долго, больше 75 лет, за это время обе стороны давали множество обещаний. Если сейчас посмотреть на карту, то Западный берег раньше был более однородным.